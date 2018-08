Vettel: "La diferencia ha sido muy grande, Lewis merece la pole"

EFE | El piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari) reconoció, tras ser segundo en la clasificación del Gran Premio de Bélgica, que su rival británico Lewis Hamilton mereció la 'pole position', ya que la diferencia de tiempo entre ambos con la pista secándose tras la lluvia fue "muy grande".







"La diferencia ha sido muy grande, con lo cual Lewis se merece la 'pole'", reconoció Vettel, que saldrá segundo en la carrera del domingo en el circuito de Spa-Francorchamps.



"Creo que no hemos acertado con los tiempos, en estas condiciones puede suceder de todo. Teníamos el ritmo para hacer la 'pole' pero nunca lo averiguaremos porque la Q3 ha sido muy distinta con la lluvia", valoró Vettel.



El tetracampeón mundial alemán dijo que para la carrera del domingo tienen "buen ritmo" y explicó que tras el cese de la lluvia en los últimos instantes de la clasificación en el equipo "no sabían qué hacer".



Por su parte, su compañero, el finlandés Kimi Raikkonen, que acabó en sexto lugar después de haber estado toda la clasificación en los tiempos de cabeza, explicó que no pudo salir a intentar una última vuelta por un error con el cálculo de gasolina.



"Al final no tenía suficiente gasolina para hacer una vuelta más. Estamos lejos del puesto ideal, pero la carrera normalmente suele ser otra historia", manifestó en declaraciones ofrecidas por la escudería italiana.

Foto: AFP