Lopetegui: "Estos tres puntos pueden ser definitivos"

EFE | Julen Lopetegui, técnico del Real Madrid, lanzó un mensaje sorprendente en la segunda jornada en la víspera de la visita mañana al Girona por tres puntos que "pueden ser definitivos", al considerar cada partido liguero una final en el campeonato que premia la regularidad.







"Cada partido es una conquista y es definitivo. Es la realidad de la Liga. Genera situaciones diferentes y más adelante tras jugar un partido de Champions, en un campo totalmente diferente, habrá que tener la mentalidad justa para afrontar esos partidos y por eso es el campeonato de la regularidad. Estos tres puntos claro que pueden ser definitivos", defendió.



Además, Lopetegui apuntó a lo ocurrido en la pasada edición liguera con Zinedine Zidane al mando. "Sabemos lo que pasó el año pasado en Girona, por lo que nos hemos preparado para ganar. Ese es el objetivo", dijo recordando la dura derrota de hace unos meses.



El estilo que Lopetegui va dando a su Real Madrid se va viendo en cada actuación, dueño del partido y con gusto por el balón, aunque el técnico madridista se quiso desapegar de una posesión abrumadora.



"Más que el estilo en un equipo son importantes los jugadores y yo los tengo buenísimos e interpretan muy bien lo que pedimos. El único objetivo es ganar partidos por un camino o por otro, dependiendo del rival puedes tener más la pelota o tienes que correr con espacios. Lo importante es dominar todo y desarrollar varias formas de jugar. La posesión que puede valer o no, depende de lo que hagas con la pelota", argumentó.



Por eso, escapó de críticas que recibió la selección española cuando se adueñaba de la posesión. "El discurso viene torcido. Nosotros no queremos tener la pelota, queremos ganar. Tenerla es un medio pero depende del rival. Hay veces que debes generar espacios y tenerla, pero otras ya existen y hay que correr para aprovecharlos. Trataremos de tener el equilibrio ofensivo que necesita".



Preguntado por el mercado de fichajes y sus esperanzas por tener alguna novedad final, Lopetegui no pidió nada a la directiva madridista y se mostró satisfecho con su plantilla.



"Estoy centrado al cien por cien en sacar brillo a la magnífica plantilla que tengo, que estemos comprometidos porque la Liga ya ha empezado y los puntos valen lo mismo ahora que en marzo. Los que están me gustan mucho, estoy encantado con mi plantilla y vamos a ir a muerte por la Liga y todas las competiciones que vengan".



Y pidió que no se responsabilice a ninguno de sus jugadores en marcar los goles que anotaba Cristiano Ronaldo, una labor que dejó claro se repartirá este curso entre sus jugadores.



"Nos ocupa ser capaces de cambiar esos 50 o 60 goles que marcaba un jugador en lograrlos como equipo, que seamos capaces colectivamente de superar esas cifras goleadoras sin que caiga la espada de Damocles sobre nadie, esa responsabilidad. El equipo tiene que marcar goles con más jugadores y encajar menos como equipo. Para ello está el sentimiento colectivo y echar fichitas en el trabajo diario para ser el equipo que queremos ser", sentenció.

Foto: EFE