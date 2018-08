Emery niega discusión con Özil y dice que su ausencia se debe a enfermedad

EFE | Unai Emery, técnico del Arsenal, negó hoy haber discutido con el centrocampista Mesut Özil y aseguró que la ausencia del alemán en la convocatoria para el duelo frente al West Ham (3-1) fue por enfermedad.







Özil, el futbolista mejor pagado de los 'Gunners', fue la ausencia más llamativa en la lista de convocados para el choque en el Emirates Stadium de la tercera jornada de la Premier League frente a los 'Hammers', en el que el Arsenal sumó su primer triunfo en la 'era Emery'.



"¿Por qué se está diciendo eso?", respondió el entrenador español en rueda de prensa al ser preguntado por Özil. "No es verdad (la discusión). No sé quién está dando esa información que no es real", añadió.



Según varios medios ingleses, el técnico y el mediapunta tuvieron una fuerte discusión durante el entrenamiento del viernes, por lo que Emery decidió dejar a '10' fuera de la lista para el partido de hoy.



"Se sentó a hablar conmigo y decidimos que no jugara. Dejó el entrenamiento para irse a su casa porque estaba enfermo. Hoy estuvo aquí; le dije que viniera si se sentía mejor y estuvo con el equipo", comentó Emery.



La victoria sobre el West Ham, la primera con Emery en el banquillo, contentó al preparador español, aunque éste dijo que "todavía hay muchas cosas que mejorar".



"Nos llevamos tres puntos muy importantes, y en los 90 minutos vimos detalles muy buenos, pero también muchas cosas que mejorar. Después de sumar dos derrotas (ante Manchester City y Chelsea), ganar hoy era muy importante", indicó.

Foto: AFP