Gary Stempel entrega convocatoria para partido ante Venezuela

El técnico interino de la selección nacional, Gary Stempel, entregó este viernes el listado de 18 jugadores para el partido amistoso ante Venezuela del próximo 11 de septiembre en el Rommel Fernández.

El listado incluye a siete jugadores (Michael Amir Murillo, Fidel Escobar, Román Torres, Aníbal Godoy, José Luis Rodríguez, Édgar Yoel Bárcenas y Gabriel Torres) quienes estuvieron en la pasada Copa Mundial de la FIFA - Rusia 2018.



Igualmente, el técnico Stempel ha convocado a cuatro jugadores (Ángel Orelién, Kevin Galván, Guillermo Benítez y Marcos Allen) quienes debutarán en el onceno mayor. El resto ha vestido en algún momento la camiseta nacional.



De los 18 convocados, siete militan en clubes de la Liga Panameña de Fútbol.



Entrenamientos

Los jugadores convocados que estén en el país deberán presentarse al estadio Rommel Fernández, el lunes 3 de septiembre (desde las ocho de la mañana) para iniciar los entrenamientos con miras al encuentro ante la 'Vinotinto'.



Los legionarios llamados por Stempel deberán sumarse una vez arriben al país procedentes de sus respectivos clubes.



Listado

A continuación, el listado de jugadores convocados por Stempel.



Jugador - Club (País)



Porteros

Luis Mejía - Nacional (URU)

Marcos Allen - CD Plaza Amador (PAN)



Defensas

Michael Amir Murillo - New York Red Bulls (USA)

Fidel Escobar - New York Red Bulls (USA)

Francisco Palacios - San Francisco FC (PAN)

Román Torres - Seattle Sounders (USA)

Chin Hormechea - Dep. Árabe Unido (PAN)

Guillermo Benítez - CD Plaza Amador (PAN)

Kevin Galván - Sporting SM (PAN)



Volantes

Aníbal Godoy - San Jose Earthquakes (USA)

Miguel Camargo - Mineros de Guayana (VEN)

Cristian Martínez - Columbus Crew (USA)

Adalberto Carrasquilla - Tauro FC (PAN)

José Luis Rodríguez - KAA Gent (BEL)

Édgar Yoel Bárcenas - Real Oviedo (ESP)



Delanteros

Ángel Orelién - Sporting SM (PAN)

Gabriel Torres - Huachipato FC (CHI)

Rolando Blackburn - The Strongest

