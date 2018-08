Lloreda y Hussein en pugna por palabras

ML | El jugador Jaime Lloreda no fue llamado por el técnico de la selección de baloncesto de Panamá, Manuel Hussein, quien dijo que no lo convocó “por indisciplina”.

Acotó que “él no tuvo el mejor comportamiento que puede tener un profesional y en el partido frente a Argentina, tomó una actitud que no es la que se debe tomar dentro de un colectivo y falló. Fue un caso de indisciplina".

Estas declaraciones no le agradaron al canastero y éste respondió: “Bueno, yo estaba tranquilo, este director de la selección de Panamá dice que no me convocó por indisciplina. Yo quiero que usted le diga al país cuál fue la indisciplina. Decirte que no quería jugar porque no me gustaba el tiempo que me jugaba, eso fue todo. Dime tú, todos en la selección saben que yo no soy de tú agrado, porque vas a la TV y hablas m***. Sé hombre, tú no me convocaste, yo no quise jugar porque para mí, tú eres un técnico de pacotilla, que vinistes a América a buscar contrato, porque en tu país, no te quieren por soberbio y prepotente. Te la tiras que eres y eres y te vendes por 1,000 dólares”.