3-2. Panamá derrota a Dominicana y ratifica final ante EE.UU en Mundia sub'15

EFE | La novena de Panamá mantuvo hoy su invicto en la súper ronda del Mundial de Béisbol sub 15 organizado por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC), al derrotar 3 carreras por 2 a República Dominicana y confirma su presencia en la final mañana frente a los Estados Unidos.Los panameños terminaron la súper ronda con un récord de cuatro triunfos y una derrota, al igual que Estados Unidos. Mientras que los dominicanos finalizaron con registro de 1-4.Los panameños mantuvieron su paso triunfal ante los Dominicanos, teniendo como mejor bateador a Edwin Hidalgo de 2-2, un doblete, una anotada y dos empujadas; por los perdedores destacó Deyvison De Los Santos de 2-2, un doble y dos empujadas.El partido lo ganó el abridor Francisco Cárdenas con labor de 5.1 episodios, permitió cuatro imparables y dos carreras. El rescate se lo apuntó Jesús Sianca. La derrota fue para Cristofer Gómez.Mañana, panameños y estadounidenses pugnarán por su primer campeonato del Mundo de la categoría sub 15 en choque que tendrá como escenario el estadio Kenny Serracín, en David, provincia de Chiriquí, en el oriente panameño.En el duelo entre ambos finalistas, que estuvieron sembrados en el grupo A, realizado el pasado 14 de agosto, Estados Unidos venció 4 carreras por 1 a los locales.En este torneo, la mejor posición de los estadounidenses se dio en 2014, cuando perdieron la final con los cubanos, siendo medallistas de plata, Panamá terminó cuarto en el Mundial 2016, cayendo por el bronce, precisamente frente a los Estados Unidos.La primera edición del Mundial sub 15 de la WSBC se celebró en 2012 en México, siendo Venezuela el primer monarca, en 2014, disputado también en México, Cuba fue el campeón, y los cubanos revalidaron el título en 2016 en Japón.