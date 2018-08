Penedo dice adiós a la ‘Sele’ de Panamá de manera oficial

Jaime Penedo pusó punto final a su paso por la selección nacional de fútbol de Panamá tras defender los tres postes desde 2005. El arquero posteó ayer en Instagram: “Retiro Oficial de la Selección Nacional de Panamá.

Fue un completo honor representarte, eres y serás siempre mi mayor orgullo. Agradezco a cada persona con quien compartí a lo largo de este camino: técnicos, trabajadores y por supuesto a mis compañeros en el equipo nacional.

Desde ahora te vere desde afuera, no solo eres una camiseta, eres el orgullo de un país, la alegría, la tristeza y el sueño latente de un pueblo que te quiere ver triunfar siempre.

A todo Panamá gracias, me siento muy honrado por todo su cariño y respeto, es imposible plasmar todo mi agradecimiento y aprecio en estas líneas, he pasado junto a ustedes momentos únicos e irrepetibles. Me despido de ti y de toda esa afición que te ama”.

Penedo comentó en Balón Latino: “Uno nunca piensa en que llegue la parte final de su carrera, pero yo siempre mantuve una filosofía clara, y es que cuando llegase el momento iba a dar un paso al costado estando bien físicamente, o sea, retirarme sabiendo que todavía puedo seguir jugando.

Su último partido fue la caída 2-1 ante Túnez, el 28 de junio, en el Mundial. Ganó la a Copa Centroamericana en 2009.

