Arturo Vidal: "Soy un jugador de barrio"

EFE | El centrocampista chileno Arturo Vidal, nuevo fichaje del Barcelona, se define como "un jugador de barrio" y cree que gracias a esa humildad que ha mostrado siempre durante su carrera ha conseguido el cariño de los aficionados."Soy un jugador de barrio y es bonito que la gente lo piense. He tenido que hacer muchos esfuerzos y quiero mostrar a todos de dónde vengo", manifestó en una entrevista concedida a Barça TV."Todo me lo he ganado a pulso dentro del campo, me siento orgulloso porque he podido contra todo. Lo pueden ver reflejado en el campo: lo dejo todo en el césped, porque nada ha sido fácil para mí", apostilló.Vidal explicó que tuvo "una infancia bastante dura" y que, de pequeño, vivía "en un barrio peligroso", por lo que sus inicios no fueron nada fáciles."Mi madre nos cuidaba a los cinco hermanos sola. Se sacrificó mucho y, gracias a ella, ahora puedo darle una vida mejor", apuntó el nuevo jugador azulgrana, quien recordó que no pudo fichar por el Colo Colo hasta los 12 años: "La primera vez que lo intenté no teníamos suficiente dinero para los trayectos y la equipación; el dinero nos hacía falta en casa".Arturo Vidal debutará este miércoles en el Camp Nou, ante su nueva afición, contra el Boca Juniors argentino, una amistoso que servirá de presentación del equipo azulgrana en el Trofeo Joan Gamper."En el Camp Nou nunca he podido jugar. Cuando pisé el césped por primera vez fue increíble. Espero marcar para poder sentir el aprecio de la gente", apuntó.En el Barça tendrá el placer de "compartir vestuario con todos los grandes jugadores que tiene el equipo" y sobre todo con el argentino Leo Messi. "Es el mejor de la historia, por lo que es y por lo que hace", subrayó.