Fútbol español ganó ocho de los nueve últimos títulos de Supercopa Europea

AFP | Los clubes de la Liga española se impusieron en ocho de las últimas nueve finales disputadas de la Supercopa Europea y sumarán un nuevo título en 2018, ya que la final en Tallín del 15 de agosto la disputarán el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

El Real Madrid, campeón de Europa en las tres últimas temporadas, ganó sus cuatro títulos de Supercopa en el nuevo siglo (2002, 2014, 2016 y 2017) y queda a uno solo del récord que comparten Barcelona y AC Milan.

Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla y Valencia también han dado este título al fútbol español.

El Real Madrid se convirtió en el tercer equipo que logra este torneo en dos años consecutivos, tras Ajax de Ámsterdam (1972 y 1973) y AC Milan (1989 y 1990) y de vencer al Atlético en la capital de Estonia sería el primer club europeo en ganar el trofeo tres veces seguidas.

Los clubes españoles han logrado consecutivamente el torneo que disputan el ganador de la Liga de Campeones y el vencedor de la Europa League en las últimas cuatro temporadas (serán cinco con la de 2018) y en ocho de las últimas nueve ediciones, con la excepción del Bayern de Múnich en 2013.



Recientes ganadores de la Supercopa europea:



2017: Real Madrid (ESP)

2016: Real Madrid (ESP)

2015: Barcelona (ESP)

2014: Real Madrid (ESP)

2013: Bayern Múnich (GER)

2012: Atlético Madrid (ESP)

2011: Barcelona (ESP)

2010: Atlético Madrid (ESP)

2009: Barcelona (ESP)

2008: Zenit San Petersburgo (RUS)

2007: AC Milan (ITA)

2006: Sevilla (ESP)

2005: Liverpool (ENG)

2004: Valencia (ESP)

2003: AC Milan (ITA)

2002: Real Madrid (ESP)

2001: Liverpool (ENG)

2000: Galatasaray (TUR)

1999: Lazio (ITA)

1998: Chelsea (ENG)

1997: Barcelona (ESP)

1996: Juventus (ITA)

1995: Ajax Ámsterdam (NED)

1994: AC Milan (ITA)

1993: Parma (ITA)

1992: Barcelona (ESP)

1991: Mánchester United (ENG)

1990: AC Milán (ITA)

1989: AC Milán (ITA)

1988: Malinas (BEL)

1987: FC Oporto (POR)

1986: Steaua Bucarest (ROM)

1985: No disputado

1984: Juventus (ITA)

1983: Aberdeen (SCO)

1982: Aston Villa (ENG)

1981: No disputado

1980: Valencia CF (ESP)

1979: Nottingham Forest (ENG)

1978: Anderlecht (BEL)

1977: Liverpool (ENG)

1976: Anderlecht (BEL)

1975: Dynamo Kiev (URSS)

1974: No disputado

1973: Ajax Ámsterdam (NED)

1972: Ajax Ámsterdam (NED)





-- Clubes más laureados:

5: Barcelona (ESP), AC Milan (ITA)

4: Real Madrid (ESP)

3: Liverpool (ENG)



Nota: Hasta la temporada 1999-2000, la Supercopa de Europa enfrentaba al ganador de la Liga de Campeones con el campeón de la Recopa de Europa. Tras la desaparición de la Recopa, la cita mide al vencedor de la Champions con el de la Europa League (anteriormente conocida como Copa de la UEFA).

Desde 1998, esta torneo se disputa a partido único. Antes se celebraba con partidos de ida y vuelta (excepto en las ediciones de 1984, 1986 y 1991).