Abdul-Jabbar y Russell apoyan a LeBron tras críticas de Trump

Las leyendas de la NBA, Bill Russell, mito de los Celtics; y Kareem Abdul-Jabbar, el jugador con más MVP en sus vitrinas, se han sumado al apoyo que recibe el nuevo jugador de los Lakers, Lebron James, ante los “ataques que el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, le ha proferido tras las palabras del basquetbolista al señalar que creía que Trump "está tratando de dividir" a EE.UU.

“Hasta ahora no he tenido la necesidad de decir lo orgulloso que estoy de LeBron. Cualquiera que lo critique es vergonzoso y le falta compasión", dijo Russell. Por su parte, Abdul-Jabbar posteó el siguiente mensaje en redes sociales: "Donald Trump no entiende lo que es la comunidad.

Sobre todo si él no puede entender la generosidad y la conciencia verdadera de LeBron James con su ciudad natal. Increíble movimiento LeBron! Melana Trump tienes razón".

Lo que dijo Trump

AFP | "James fue entrevistado por el hombre más tonto de la televisión, (el presentador de CNN) Don Lemon. Hizo que Lebron pareciera inteligente, lo que no es fácil de hacer", escribió el presidente en la red social, luego que Lebron dijo que él usa el deporte para dividir a USA