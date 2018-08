Paciencia, la clave de ‘Manotas’

ML | El arquero panameño Luis Mejía, quien regresó después de un mes a la titularidad con el Nacional uruguayo atajando en la victoria 2-1 sobre el Rampla Juniors el pasado sábado, está muy conforme con sus actuaciones a pesar de no ser fijo en el arco.“No es común que un arquero que no viene teniendo tanta continuidad, juegue y tenga buen nivel. Este año año he tenido más oportunidades de las previstas, he jugado muchos partidos. Es clave también la confianza, saber que uno juega hace que uno crezca en confianza”, dijo Mejía a ‘Ovación’.