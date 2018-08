Los Centroamericanos desnudan el bajo nivel de la delegación canalera

El desarrollo de los atletas panameños que han destacado en los eventos internacionales, como los actuales Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, se ha debido a que muchos de ellos han viajado fuera de nuestras fronteras para mejorar su nivel.

Esto se ha evidenciado con el medallista de oro olímpico 2008, Irving Saladino, cuando vivió en Brasil. Y ahora la taekwondista, Carolena Carstens, quien vive y entrena en Mallorca, España. En tanto, que la judoca Myriam Roper entrenó en Alemania y compite en Europa.

Igual condición le acontece a Alonso Edward, quien vive y entrena, en EE.UU., mismo destino que la esgrimista Eileen Grench.

Estos atletas deben recibir $6,000 que quizás no es suficiente, pero antes, ellos debieron entrenar y destacar para que Pandeportes les otorgara la categoría de atletas de alto nivel y así ser reconocidos con la ayuda económica que tienen.

De acuerdo con entrenadores de la ciudad deportiva en Juan Díaz, que no revelaron sus nombres por temor a represalias manifestaron que “aquí en Pandeportes si no le caes bien al director, tus atletas no van para ningún lado. Aquí se maneja la política y el amiguismo”.

Otro aspecto que perjudica es la burocracia que afectó a los 123 atletas que fueron a Barraquilla. Pandeportes pagó tarde los $300 mil y puso en riesgo la participación de Panamá.



Los resultados de los panameños que compitieron en los Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla no han sido los esperados por la comunidad deportiva. Algunos lo considera como un fracaso, calificativo que atletas locales no lo hayan injusto, ya que con el limitado recurso para ir a eventos se hizo mucho.

“Las medallas cuestan y la preparación también”, dijo David Muñoz, atleta de tiro que ganó bronce en equipo. Agregó que “las personas que dicen eso que nos fue mal, deben saber el poco apoyo y los recursos que tenemos para poder competir por Panamá y decir eso, no es justo”.

El karateca Héctor Cención, abanderado de Panamá en estos juegos, indicó tras no poder clasificar a las medallas en la categoría kata, “en mi caso mi preparación, técnica y física está al ‘TOP’, me sentí de la mejor forma. Hay competencias en las que se ganan y otras donde se pierden... Por ahora estoy entrenando para las próximas competencias que han de venir.

Aún no hay competencias definidas”.



¿Panamá está preparada para ser sede en 2022?

ML | A 4 años de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, cuya sede será Panamá en el 2022, Henry Pozo, presidente del comité organizador de la cita dijo que “no hemos recibido los fondos de Pandeportes para empezar a trabajar.

La suma para construir estadios y coliseos, además de la logística que es de $350 millones”. Sofía Millán, vicepresidenta de la Comisión de deportes de APEDE, indicó que “tener los Juegos Centroamericanos en Panamá será una oportunidad de que el panameño conozca de ese tipo de deportes y poco a poco ir incluyendo en su mente estos deportes debido a que no se conocen y para hacerlos conocer hay que educar a los fanáticos y a su vez a los deportistas hay que enseñarles a actuar como profesionales”.

