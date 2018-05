“Bolillo” Gómez, el viejo zorro mundialista que hizo creer a Panamá Escrito por AFP. Publicado en Deportes

AFP | El técnico de Panamá, el colombiano Hernán Darío Gómez, sumará en Rusia su quinto Mundial, toda una marca para este enamorado de la Holanda de Johan Cruyff que hizo creer al equipo canalero en sus posibilidades de clasificar a una Copa del Mundo.

De mirada analítica, figura rechoncha y explosivo como una ópera de Richard Wagner, el 'Bolillo' Gómez es el responsable de llevar a Panamá a su primer Mundial, donde espera que su equipo haga un papel "digno", pese a ser la cenicienta de la competición.



Sin embargo, no se cansa de repetir que su equipo va principalmente a Rusia a "crecer" y "aprender".



"El Bolillo es una persona que ama mucho el fútbol y lo vive. Tal vez no sea como los técnicos de ahora, pero es un zorro y se las conoce todas. Nadie le puede echar cuento", dijo a la AFP el periodista Campo Elías, del diario La Prensa.



"Logró adaptarse a lo que tenía aquí, lo que no era tan fácil, en un país como éste, que es más béisbol y boxeo que fútbol", declaró a la AFP el gerente de deportes de la coorporación Medcom, David Samudio.



Entre las claves de la clasificación están la motivación que imprimió a los jugadores y a la unión del vestuario, con algunos jugadores que acumulan hasta cuatro eliminatorias mundialistas.



"En la eliminatoria pasada Panamá no era una familia", afirmó Gómez en el documental "87 minutos", que resume la clasificación canalera.



La selección tenía "muy buenos jugadores" pero "no se portaron bien, no hicieron las cosas bien para ir a un Mundial" y ahora "la vida les dio la oportunidad", añadió Gómez.



Los que lo conocen aseguran que es un entrenador a la vieja usanza, obsesionado por el fútbol, amante de la posesión del balón y el orden táctico, cualidades que aprendió de su mentor, el técnico colombiano Francisco 'Pacho' Maturana.



Exjugador de Independiente de Medellín, Atlético Nacional y Santa Fe, Gómez se declara admirador de la Holanda de Johan Cruyff, que considera la inventora del fútbol moderno.

Como asistente de Maturana, Gómez obtuvo con Atlético Nacional la Copa Libertadores en 1989, lo que lo catapultó a la selección de Colombia.

Casi 30 años después, el 'Bolillo' puede presumir de haber clasificado a tres selecciones diferentes a la máxima cita futbolística: Colombia (Francia-1998), Ecuador (Corea del Sur y Japón-2002) y Panamá (Rusia-2018).



Además participó de los Mundiales de Italia-1990 y Estados Unidos-1994 como asistente de Maturana con Colombia.



El técnico cafetero, de 62 años, llegó a Panamá en sustitución del exinternacional Julio Dely Valdés, quien estuvo a minutos de clasificar a su país a su primera repesca mundialista en el proceso de Brasil-2014.

Cuatro años después logró la hazaña en un país con una liga semiprofesional que solo cuenta en sus vitrinas con una Copa Centroamericana (2009).



"Él (Gómez) manejó muy bien el camerino, les hizo saber a estos muchachos que ellos podían. Apostó sobre la base que tenía Dely Valdés, los pulió y creyó en ellos", dijo Elías.



"El profe Bolillo y su cuerpo técnico nos hablaba mucho de ser más fuertes mentalmente, y eso nos ayudó a lograr resultados importantes a lo largo de la eliminatoria", sostuvo el defensa Felipe Baloy.



Capaz de hacer cantar a gritos el himno de Panamá a sus jugadores y alentarlos, tras empatar con Estados Unidos, con frases como "le sostuvieron la guerra a los hijueputas grandes de esta zona", Gomez es sobre todo un gestor del vestuario.



"El jugador de fútbol es como una cometa, le sueltas y le agarras, pero no le sueltes mucho porque se va", afirmó el técnico colombiano a la AFP tras clasificar a Panamá.

