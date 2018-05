Real Madrid celebra la Copa de Europa con miles de hinchas extasiados Escrito por Redacción. Publicado en Deportes

AFP | Decenas de miles de hinchas extasiados llenaron las calles de Madrid para celebrar con los jugadores del Real Madrid la conquista de la 13ª Copa de Europa, al día siguiente de derrotar por 3-1 al Liverpool en la final celebrada en Kiev.

Los aficionados ondearon banderas y bufandas al viento durante todo el recorrido del autobús que llevó a la expedición blanca, primero a la recepción con las entidades municipales y regionales y, después, a la Plaza de la Cibeles, puntos habitual de las celebraciones madridistas.

Muchos niños presenciaron el paso de los jugadores en brazos de sus padres para tener una mejor visión.

Un autobús descapotable, pintado con los colores blanco y azul y el lema "Campeones 13", refiriéndose al número de títulos europeos conquistados por el Real Madrid a lo largo de su historia, trasladó a los jugadores a lo largo de toda la celebración.

El capitán Sergio Ramos y otros jugadores grabaron con sus teléfonos móviles el fervor de los aficionados desde lo alto del autobús.

Él y Marcelo sostuvieron sobre sus cabezas el trofeo de la Copa de Europa mientras sonaba el tradicional himno de Queen 'We are the Champions' por los altavoces.

Ambos subieron después a la estatua de la diosa Cibeles para colocarle una bufanda y una bandera, mientras eran ovacionados por miles de hinchas.

"Tenía que estar aquí y celebrar este triunfo con ellos", dijo a la AFP Iván González, un estudiante de 23 años que viste una camiseta de su equipo con el nombre de Cristiano Ronaldo y una bufanda en Cibeles.



Tras celebrarlo con la diosa Cibeles, el autobús se dirigió hacia el Bernabéu, donde continuaban los festejos con fuegos artificiales.

En ese escenario, más de 80.000 personas vieron la final del sábado a través de pantallas de televisión instaladas en el estadio.

Antes de los festejos en Cibeles, los integrantes de la plantilla blanca, encabezados por el presidente Florentino Pérez y el entrenador Zinedine Zidane, asistieron a la tradicional recepción con las autoridades del gobierno regional y del ayuntamiento.

"En los momentos difíciles, cuando la gente dudaba de nosotros, este equipo demostró orgullo y ambición, porque no nos cansamos de ganar", dijo Ramos ante las autoridades.

"Creo que es la llave del éxito, además de tener un gran entrenador", añadió en referencia a Zidane, que en Kiev se convirtió en el primer entrenador en conquistar tres Copas de Europa consecutivas con el mismo club. Y todo en menos de tres años en el cargo.



En el Ayuntamiento, la alcaldesa de la ciudad Manuela Carmena destacó el hito histórico logrado por los madridistas: "¡Felicidades campeones de Europa! El Madrid domina Europa con un equipo de leyenda. Un Real Madrid eterno, un Real Madrid de leyenda".

El presidente del gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, declarado hincha madridista, envió un telegrama de felicitaciones al presidente Pérez.

"Gracias por este espectáculo deportivo que ha llenado de emoción y orgullo a todos los amantes del deporte, y por llevar el nombre de España, una vez más, a lo más alto del deporte en el mundo", escribió.

Rajoy tenía previsto asistir a la final en Kiev, pero tuvo que anular a última hora el desplazamiento por la presentación de una moción de censura contra su gobierno en el Parlamento español.

El triunfo del Real Madrid acaparó las portadas de los diarios de la capital este domingo: "El Madrid domina Europa con un equipo de leyenda", escribió El País, "Real Madrid de leyenda" o "Un Real Madrid eterno", destacaron por su parte los conservadores ABC y El Mundo.

