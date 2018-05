Sectores del deporte apoyan una nueva ley y otros grupos la rechazan Escrito por Redacción Web. Publicado en Deportes

ML | Ante varios anteproyectos y proyectos de ley que buscan reformular la actual norma que rige el deporte en Panamá, hay sectores a favor y otros en contra.

Para el entrenador de atletismo y docente de educación física, Ricardo Javier Concepción, esto no cambiará en nada y no beneficiará al deporte en el país.



“La verdad no creo que con una nueva ley logremos mejores días para el deporte nacional, mientras Pandeportes siga siendo administrado por politiqueros y gente proveniente del fútbol y el béisbol, que tienen el mismo pensamiento tradicional de manejo de dirigir para dominar, controlar, viajar y figurar para hacer publicidad y así ocupar puestos públicos nunca lograremos sacar el deporte adelante”, dijo Concepción.

Por su parte, el subdirector de Pandeportes, Alberto Guerra, indicó que “la tendencia de una autoridad sería lo indicado para Pandeportes. Más que un ministerio nuevo, sería una autoridad que es lo que mejor funciona”.

