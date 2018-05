Casillas no le gusta el favoritismo del Madrid Escrito por EFE. Publicado en Deportes

EFE | El portero español Iker Casillas dijo ayer que no le gusta que "todo el favoritismo" en la final de la Liga de Campeones vaya hacia el Real Madrid y recordó que ya ha habido sorpresas en las finales de Copa de algunos países.

"En mi opinión no será fácil... Todo el favoritismo va hacia el Madrid y eso no me gusta. He visto como en finales coperas de cada país ha habido sorpresas", dijo.

