Dykstra preso por amenazar a conductor Escrito por Redacción. Publicado en Deportes

ML | El ex estrella de los New York Mets y los Philadelphia Phillies, Lenny Dykstra, fue arrestado la mañana de ayer miércoles, en Linden, New Jersey, después de amenazar a un conductor de Uber, mientras se encontraba en posesión de drogas, de acuerdo con NJ.com. Las autoridades dijeron que Dykstra, de 55 años, tenía cargos por realizar amenazas terroristas y ofensas relacionadas con drogas.

Imprimir Correo electrónico