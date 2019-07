Caldo Deportivo del 31 de julio de 2019

Ya salió otra figura para dirigir a la selección mayor de fútbol de Panamá, aunque algunos periodistas locales tachan la información como “poco confiable” y se aferran a que este fin de semana y el Comité Ejecutivo de la Fepafut podría tomar por fin la decisión. Se trata de Diego Cocca, que trabaja en Rosario Central argentino. Lo cierto es que la Fepafut pidió el teléfono de Cocca para saber las condiciones, pero no hubo avances. El técnico se mostró negativo al “ofrecimiento”.“El tema no pasa por quién será el nuevo D.T de la selección, todo pasa por una mala y desordenada dirigencia, que tiene patas para arriba a todo el fútbol panameño”, posteó ayer el periodista Julio Shebelut.La selección de futplaya de Panamá venció ayer 5-2 al representativo de la Liga Provincial de Darién, en su preparación para el juego contra Bahamas, por la eliminatoria a Mundiales de Playa.La taekwondista canalera Carolena Carstens, reconoció en Instagram que perder la presea de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, es un "dolor inexplicable". La atleta se refirió de su reciente lesión y recalcó que tuvo buenos combates en Lima: “Hace 7 meses y 28 años que no podía caminar, doblar, ni levantar mi pie/rodilla. En solo un milisegundo mi vida cambio cuando apoye mal en un combate y se me partió el ligamento cruzado de la rodilla”.Esta foto circuló ayer en redes sociales: ⠀Jesús "Chuito" González junto al Ismael Díaz en Colombia, en las instalaciones de la Equidad. De inmediato empezaron los ‘sondeos’: “¿A cuántos les gustaría ver a estos 2 Taurinos jugando juntos otra vez?”. ¿Será realidad?El once ideal de la 1ra jornada de Torneo Apertura 2019 de la LPF dejó a 3 jugadores del San Francisco; 3 del CAI (actual campeón); 2 del Árabe Unido; y uno para cada uno de estos equipos: Plaza Amador, Sporting San Miguelito y de Costa del Este. Los jugadores de equipos como Tauro FC, Atlético Chiriquí, Alianza FC y UD Universitario quedaron fuera del top.“¡Segunda jornada ante los pericos [emoji de loro]!”, fue el mensaje con una foto burlona, que el CAI mandó a través de las redes sociales a su próximo rival en la LPF, el Alianza, este sábado.“¡Atención! ¡Atención! La fuerza aérea verde estará aterrizando el próximo sábado 8 PM en el "Muquita" Sánchez. Vikingos, ya pasó el Mardi Gras”, contraatacó el Alianza al “arte” ofensivo del CAI.Los ciclistas de Panamá Oeste esperan que las autoridades logren articular una ciclovía tanto recreativa como deportiva para el beneficio de los atletas del sector y de personas que les gusta bicis y patines.“Tengo un problema!!! Pues no soy conformista, no me siento satisfecha con solo decir bueno represente a Panamá bien no me acepto perder soy demasiado ambiciosa (en cuanto a ganar y traer medalla para Panamá)...”, esto es un extracto de un escrito que la boxeadora panameña Atheyna Bylon posteó en redes sociales, donde se siente decepcionada, luego de perder en un combate en Lima 2019. Bylon cayó (3-2) ante la estadounidense Oshea Jones en la división de 69 kilos.Uno de los automóviles que se espera participe en el Drag War del 4 de agosto, en el Circuito Internacional de Panamá, es el Datsun del equipo tico Countach, piloteado por Gilberto Vargas.Eduardo Cerda, nuevo director de Pandeportes, reiteró que le facilitará todo lo necesario al Ministerio Público y a sus fiscalías para que sigan investigando [por el caso de una supuesta lesión patrimonial de $9 millones, fondos entregados a federaciones deportivas], y volvió a señalar que el asesor legal de la institución será el señor Humberto Collado, un exfiscal de Drogas: “sé que con su experiencia vamos a lograr el éxito en esa parte”.La Maratón Internacional de Panamá presentó su recorrido de 42 Km por la Cinta Costera. La carrera se realizará el próximo 24 de noviembre, con retornos desde el Marcaná y en Costa del Este.