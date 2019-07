Caldo Deportivo del 30 de julio de 2019

“Turning your passion into your job is easier than finding a job that matches your passion [Convertir su pasión en su trabajo es más fácil que encontrar un trabajo que coincida con su pasión]. Feliz lunes. Feliz semana, kill it (matarlo)”. Este fue el mensaje motivador de la judoca panameña Kristine Jiménez, que competirá el 8 de agosto en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, en la categoría -los 52 kg femenino.Para conmemorar los 500 años de la Ciudad de Panamá se realizará el Acuatlón Ciudad de Panamá, a las 6:30 a.m., en la Calzada de Amador, el 18 de agosto. También habrá una carrera de 21 km.“La nueva camiseta edición limitada por el 95° aniversario de Universitario ya está a la venta vía online y desde el 3 de agosto en tiendas de @MarathonPeru”. Negrito Quintero está en la promo.El exjugador del Real Madrid, Míchel Salgado, estará junto a directivos, cuerpo técnico y jugadores del CAI (actual campeón de la LPF) en un evento donde se detallarán sus proyectos (que siempre van a incluir la Casa Club en Río Congo). “La idea del CAI Night es que la prensa vaya y así se enteran de lo que tenemos planeado para el futuro. Sin embargo, no le puedo ser más específico en cuanto a nuestros nuevos proyectos y el rol de Michel Salgado en nuestro club”, informaron fuentes del club. El evento es hoy, 7:00 p.m. en el CAI Sportcenter, en el antiguo IJA, vía Israel, en la ciudad capital.Hace semanas, el Ministerio de Educación dio luz verde para un proyecto de construcción en el área donde estaba una cancha de fútbol y pista de atletismo (claro ambos de tierra y piedra) en los terrenos de la Escuela Pedro Pablo Sánchez, en La Chorrera. Está abandonado.Desde el sitio web: https://recaudar.net/causa/ paseoaciegas/ se pide el apoyo económico a la ciudadanía para que el proyecto “Paseo a Ciegas” siga brindando capacitaciones a personas de baja visión para que aprendan a montar bicicletas. El paseo dura unos 15 minutos y ha beneficiado gratuitamente a más de 5 mil personas, que cada dos domingos dan paseos en la Cinta Costera, ciudad capital.El Sporting San Miguelito ya lleva un par de temporadas haciendo conferencias post-partido cuando se juega de local. Ahora se invita al DT contrario a que dé sus impresiones. El SSM empató 0-0 con Plaza.La entrega de premios del Primer Torneo de Pesca (del pasado fin de semana) del Club Kiwanis de Panamá, será hoy (6:00 p.m.) en las instalaciones del Club de Yates y Pesca, Cinta Costera, en la capital.Los atletas de tiro deportivo y los que buscan adquirir un arma para su protección personal, felicitaron a Isaac Brawerman (APPA) por la entrevista de ayer sobre la veda de armas y sistema para permisos.El director de Pandeportes, Eduardo Cerda, afirmó la semana pasada, que en “muchas ocasiones improvisamos a los atletas y no se le debe tratar de esa forma. No hay coliseos para que ellos se desarrollan y cuando salgan internacionalmente vayan lo mejor preparados posible”.Panamá empeoró su registro en el reciente Centrobasquet U-17, al quedar en el 5to lugar. El torneo de 2017, en Rep. Dominicana, Panamá obtuvo el 3er lugar y la clasificación a la cita de las Américas U18 2018.Mariano Rivera fue inducido al Salón de la Fama del béisbol de EE.UU. el pasado 21 de julio. Casi tan icónico cómo Rivera, es la canción clásica de Metallica, "Enter Sandman", la cuál fue la melodía de entrada del panameño durante casi toda su carrera, y al escuchar el riff en la novena entrada, sabías que el juego estaba prácticamente terminado, por que ‘Mo’ venía a apagar la luz. Sin embargo, Rivera dijo que utilizar Enter Sandman cómo su canción de entrada no fue su decisión y que si hubiese sido por él, hubiera utilizado una pieza tradicional panameña, como Patria, de Rubén Blades: “No fue mi decisión, fue de la gente de marketing”.Las preselecciones U15 y U18 tendrán mañana (10 am), en el centro deportivo Sport City, (Vía Tocumen), entrenos y ofrecerán detalles de su preparación para compromisos internacionales.