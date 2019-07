Caldo Deportivo del 29 de julio de 2019

Los basquetbolistas y personas involucradas al deporte del aro y balón consideran que con la ratificación del director general de Pandeportes, Eduardo Cerda, esta disciplina debe vivir mejores días dentro de pocos meses. Bueno, es lo que creen, debido al pasado basquetbolero del Sr. Cerda. Además no son egoístas, quieren que los demás deportes se les trate con justicia.“El tema de un ministerio de deportes es algo que estamos estudiando. Yo considero que teniendo una entidad autónoma, creo que funcionaríamos, el nombre no es lo que importa, sino la voluntad. Ya le hemos sugerido al presidente [Cortizo] que la autonomía de la institución es importante, mejorando las leyes que están, creo que podemos desarrollar un buen deporte”.Mario Corro, director ejecutivo de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) ve al fanático como su cliente y que este Apertura 2019 LPF, que arrancó el pasado fin de semana son “muchísimos e importantísimos”. “Estamos en un negocio de entretenimiento y el fanático es nuestro cliente en realidad. Queremos que nos acompañen en esta nueva LPF, vayan a los estadios, hay muchos cambios y queremos que vuelvan [los fans]”. Agregó que “queremos aportar para que este torneo y los venideros tengan una experiencia diferente, la idea es que la liga sea la mejor de Centroamérica”.El equipo de los Vaqueros de Panamá Oeste (@VaquerosPO) posteó: “¿Que no tenemos identidad? Recordamos esas noches de béisbol en el [estadio] Justino Salinas, Campeonato Nacional Juvenil 2017. Coméntanos ¿Qué extrañas del Justino?”.Sabemos que el panameño por naturaleza es vacilador y le fascina la mofa, y se es ajena, mejor. Pero desde hace rato loa gente del CAI viene con flyers en las redes sociales ‘burlandose’ y a veces con mensajes que rayan en ofensivos, contra el rival de turno en la LPF. Ser el equipo campeón no le da derechos de menospreciar al equipo contrario. Desde allí empieza el respeto. Y luego hay quejas del porque el fanático se comporta como se comporta.La “DragWar4 En busca de los 7s", de Dragtimes Panamá, será este domingo 4 de agosto en el Circuito Internacional de Panamá. en La Chorrera. Entrada a $5; niños menores de 12 años entran gratis.El velocista panameño Alonso Edward estuvo al frente del cartel promocional de Panam Sports sobre el anuncio de la semana pasada que falta un año para la celebración de los Juegos OIímpicos de Tokio 2020.El distrito de La Chorrera (Panamá Oeste) está huérfano de gimnasios públicos. Los pocos que hay en escuelas tanto particulares y oficiales es un lío entrar a “hacer ejercicios”. Alcaldía y Pandeportes hagan algo.Pese a que el Comité Ejecutivo de la FEPAFUT anunció que “evaluará esta semana el tema del técnico de la selección nacional”, algunos medios nacionales e internacionales que se dicen conocedores del fútbol, insisten en que el venezolano César Farías será el nuevo DT.“Aquí pues esperando la presentación del nuevo técnico de Panamá, anoche [jueves] no hubo consenso, tocará esperar y esperar y esperar, hay tiempo de sobra así que ‘Tamos bien”, dijo Jhony Mosquera.“Aquí un balance de nuestro torneo Clausura 2019 de la @LPFpanama: No pudimos superar la ronda regular. Rozamos los playoffs varias veces pero aún así no logramos entrar. Para este Apertura 2019 el equipo necesita nuestro apoyo. Así quedó la cuota goleadora del @costadelestefc en el pasado torneo Clausura 2019 de la @LPFpanama; Edson Samms líder goleador en su primera temporada vistiendo nuestra camiseta; Ernesto Sinclair es baja del equipo esta temporada”, posteó la semana pasada Costa Del Este FC LIVE.