Caldo Deportivo del 26 de julio de 2019

La selección mayor de fútbol de Panamá sigue en el 7mo puesto de la Concacaf y #74 a nivel mundial, según el último listado publicado por la FIFA, que pone a los canaleros por debajo de El Salvador (a 11 puntos de distancia), lo que sigue complicando las aspiraciones nacionales para acceder al Mundial Catar 2022, pues las 6 primeras selecciones tienen asegurado su boleto al Hexagonal final clasificatorio. Tal vez todo mejore cuando se dispute la Liga de Naciones y algunos amistosos.El nuevo director de la Policía Nacional, Jorge Miranda, recibió ayer en su despacho al presidente del Club Corredores del Istmo, Gregorio Miró, para hablar temas relacionados con la labor que realizan juntos.“Hemos vuelto para ponernos al día con los datos sobre @costadelestefc Seguimos apoyando a nuestro equipo. Se viene nuestro tercer torneo en la máxima categoría del fútbol panameño. !Vamos CDE!”Costa del Este FC (equipo de la Liga Panameña de Fútbol) participará en la Bogotá Cup, que se desarrollará del 28 de julio al 3 de agosto en Colombia. El torneo se desarrollará en cinco categorías desde las Sub-10 hasta Sub-19 en el Gimnasio del Norte de Bogotá y contará con equipos cafeteros como Santa Fe, Millonarios, La Equidad, Fortaleza, además del Alianza Lima de Perú, entre otros. Se espera que sea un torneo donde se puedan ver 1.500 y 2.000 personas con familiares y amigos.Las jugadoras de la selección Femenina de Panamá aprovecharon su llegada a Perú y se tomaron fotos con el cantante Luis Fonsi, previo a los entrenamientos del pasado miércoles en Lima. En la imagen la seleccionada Yomira Pinzón con el artista que cantará en la apertura.“Así como cuando vas a ver el juego de Bucaramanga contra el Nacional, pero lo único que querías ver era a @gavilangomz0628. Panamá en la Casa”, posteó la fanática Yerline Bonilla @YerlineBonila, con una foto en blanco y negro junto al futbolista panameño Gabriel ‘Gavilán’ Gómez, que milita en el Atlético Bucaramanga, de la Primera División del Fútbol colombiano.ayer fue el último día de Inscripción para el Night Runners Kids & Teens, la carrera exclusiva para niños, de 5 a 16 años de edad, de este Sábado 27 de julio, en Costa del Este, desde las 5:00 p.m.“Estos son mis verdaderos ciclistas profesionales panameños, bueno algunos no son panameños, pero ellos si ganan dinero de andar en bici. Todos los demás somos aficionados...”, posteó el ciclista Juventino Quiroz.La carrera 3kids Escolar Serie 3 - Panamá Pacífico 2019 se realizará este domingo 28 de julio, desde la 8:00 a.m., partiendo de la Piscina Power Club, en Panamá Pacífico, Arraiján, en categorías 11-12, 9-10, 7-8 años.Nuestros atletas dirán presente en Lima, les deseamos el mayor de los éxitos y que disfruten esta enorme experiencia junto a los mejores atletas del continente. #VamosConTodoPanamá”, fue el mensaje el mensaje de la Unión de Triatlón de Panamá a Billy Gordón (i) y Petter Vega.El periódico gratuito mensual de Panamá Oeste no pudo pasar la oportunidad y destacó en su edición de julio la exaltación al Salón de la Fama del béisbol de EE.UU., del chorrerano Mariano Rivera.El director ejecutivo de la LPF y directivo del Sporting San Miguelito, Mario Corro, dice que una vez este listo el estadio de Los Andes, éste pasará a ser la sede del club y que además tienen otro proyecto de otro estadio en el distrito de San Miguelito. Por su parte Manuel Arias, presidente de la Fepafut, afirmó que las gramas sintéticas del Maracaná y Armando Del y Valdés (ADV) en algún momento van a ser reemplazadas y que ahora mismo la relación con Pandeportes marcha bien. También al ADV deben hacerle algunos cambios en los focos.El Club de Yates y Pesca Panamá, dará detalles sobre el "Torneo Club de Yates y Pesca Panamá 2019", este 1 de agosto (9:30 a.m.), en la Casa Club El Faro, Club de Yates y Pesca Avenida Balboa, capital.