Caldo Deportivo del 25 de julio de 2019

El delantero panameño Ricardo Clarke ya está habilitado y puede ser opción en el ataque del The Strongest para el partido de este sábado frente a Guabirá, por la cuarta jornada del Torneo Clausura de Bolivia. “Ya todos los papeles están listos, ahora entreno a la par de todo el grupo y espero el momento de debutar”, señaló Clarke este martes tras el entrenamiento del ‘Tigre’.La exseleccionada Sumara Samuels se reunió ayer con Manuel Arias, presidente y Pedro Gordón, vicepresidente de la Fepafut. “Hablando un poco de fútbol femenino con @manuelearias y el vice”, posteó.La taekwondista Carolena Carstens, quien será la abanderada de Panamá mañana en la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos de Lima, realizó ayer su primer entrenamiento.El manager panameño Cirilo Cumberbatch no volverá a dirigir a Los Santos para el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2020, debido a compromisos con su organización, los Cachorros de Chicago de la Major League Baseball (MLB), informó ayer la Liga Provincial de Los Santos. Cumberbatch, que este año guió a Los Santos al campeonato tras una sequía de 34 años, será reemplazado por Vicente Garibaldo.El defensor panameño Soyell Trejos jugará en el Independiente Juniors, club de la segunda división de Ecuador, anunció ayer el Árabe Unido. El mundialista Sub-20 estará cedido por un año en el filial del Independiente del Valle, club en el que juega el ariete Gabriel Torres.El técnico venezolano César Farías (derecha en la foto), quien figura como uno de los aspirantes para sustituir en el cargo de seleccionador nacional a Julio César Dely Valdés, aprovechó su visita a Panamá este fin de semana para realizar compras en un centro comercial. “Aproveché mi paso por Panamá y me blindé con estos Kempa que me encantan”, posteó Farías en su cuenta de Twitter.“Respaldamos a nuestros afiliados del club @Sanfrafc_pa que deciden suspender actividades. Los atrasos constantes de salarios generan daño moral”, posteó ayer la Asociación de Futbolistas.Los futbolistas panameños Érick Davis (FC DAC 1904, Eslovaquia) y Rolando Blackburn (Thai Port FC, Tailandia) presentaron ayer en sus redes sociales sus nuevos tacos: los Adidas X 19 de color blanco y azul.“Si mañana (hoy) es la reunión del Comité ejecutivo de @fepafut para decidir el nuevo DT, asumo que ya a JCDV le pasaron el dato, por mas que su contrato acabe el 15 de agosto.....”, posteó David Samudio.El periodista deportivo Luis Alberto Giraldo partió ayer hacia Lima, Perú para darle seguimiento a toda la actividad de la delegación panameña en los Juegos Panamericanos (26 de julio al 11 de agosto), en especial lo que hagan las selecciones Sub-22 y femenina mayor de fútbol.Pandeportes le brindó este martes un agasajo al equipo de Herrera, campeón Latinoamericano Intermedio que representará a la región en el Mundial a realizarse en Easley, Carolina del Sur (EE.UU.).En la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, el más incisivo en sus cuestionamientos ayer al director general del Instituto Panameño de Deportes (Eduardo Cerda), fue el diputado independiente Juan Diego Vásquez, que pidió al nuevo funcionario velar por los deportistas nacionales con discapacidad, argumentando que hay muchos jóvenes autistas campeones regionales en boliche y otras disciplinas.El delantero dominicano del Club Atlético Independiente (CAI), Erick Japa se convertirá en nuevo jugador del ecuatoriano Independiente del Valle, club en el que juega el criollo Gabriel Torres.