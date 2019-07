Caldo Deportivo del 22 de junio de 2019

La esgrimista panameña Eileen Grench comentó su “buen” desempeño en el LXXX Campeonato Mundial de Esgrima, en Budapest, Hungría, que se realiza del 15 al 23 de julio. “Ahora me toca revisar los errores, y trabajar para dejar a mi lindo [Panamá] en alto en @lima2019juegos , pasa lo que pasa. Como dice Beyonce (cantante): "I'ma keep running cause a winner doesnt quit on themselves." ["Sigo corriendo porque el ganador no se da por vencido]”.El federado de karate nacional Eduardo Frías pidió a los diputados llamar para ratificar al director de Pandeportes, Eduardo Cerda, para que él entregue los fondos que necesitan para participar en torneos.Carlos Iván Bermejo, director deportivo del COP, considera que los JCC 2022 con más de 37 países en competencia, supondrá un reto ‘mayúsculo’ para Panamá, por ello “nuestros atletas como anfitriones hay que garantizarles preparación”.“Una compañía panameña de lucha libre está colaborando con ellos, es la primera vez, estamos publicitando su evento, así que hay que esperar lo inesperado. Yo pienso que hay luchadores con más talento en la GWE que en la WWE”, señaló Alejandro Pascual, luchador, promotor y presidente de la Global Wrestling Evolution (GWE), sobre la colaboración que su empresa tiene con la WWE, que este 25 de agosto, en la Arena Roberto Durán, realizará el espectáculo WWE Live, con varias superestrellas de la lucha libre de Estados Unidos.Este 27 de julio empieza el torneo Apertura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) 2019, y en redes sociales se aprecian fotos de áreas dañadas y otras en mantenimiento de los estadios nacionales donde se jugarán los partidos. Fepafut dijo que todo estará listo para la justa.“Quiero hacer un agradecimiento al programa TCU de la Uip Universidad Interamericana De Panama y a la profesora Eida Ramos por el apoyo que nos dan en Paseo a Ciegas Panamá. Y a todos los que hacen posibles que esto se haga”, posteó el ciclista Juventino Quiroz. sobre el proyecto que se reactivará el 28 de julio, en la Cinta Costera, para que personas de baja visión puedan montar bicicleta.El equipo del CAI tuvo la semana pasada la grata visita de la presentadora de TV Marilú De Icaza, que participó de los entrenamientos del club en el estadio Agustín ‘Muquita’ Sánchez.“Cada vez falta menos para conocer nuestro proyecto de cara al torneo apertura #EstoEsCAI”. El Club Atlético Independiente sigue “tentando” a sus fanáticos sobre buenas nuevas para Apertura LPF.En Capira cabecera, un complejo deportivo de miles de dólares de inversión ha estado abandonado por 6 años. El sitio parece un potrero y según autoridades, se reactivará y estaría lista a mediados de 2020.“No hemos manejado números en la institución y respetar al personal que ya está nombrado, pero si se va a contar con el respaldo, sé que los diputados apoyaran si se pide fondos y también co n partidas de la Presidencia , además hay países que nos quieren apoyar, como Inglaterra”, dijo el director de Pandeportes, Eduardo Cerda, sobre los Centroamericanos 2022.Eduardo Cerda y Manuel Arias se reunieron la semana pasada con los exfutbolistas Blas Pérez, Felipe Baloy y Jaime Penedo. ¿Será que se incorporarán al equipo de trabajo en pro del fútbol o el deporte?“No llegaron los torneos ni campos de entrenamiento”, posteó la judoca Kristine Jiménez, que la semana pasada recibió la bandera nacional (junto al karateca Héctor Cención) de manos del presidente de la República, Laurentino ‘NIto’ Cortizo para despedir a la delegación panameña de atletas que competirá en los Juegos Panamericanos 2019 en Lima, Perú. Esta no es la primera vez que Jiménez se queja por la falta de apoyo para su preparación deportiva. A parte de Jiménez, Miryam Roper y Bernabé Vergara, representan a Panamá en el judo de Lima 2019.La Sportline America Night Runners Kids & Teens, una carrera exclusiva para niños de 5 a 16 años regresa este 27 de julio, en Costa del Este, desde las 5:00 p.m. Inscríbelos y pasa un rato divertido y diferente.