Caldo Deportivo de 17 de julio de 2019

‘Gaby’ va por el pase a cuartos

El delantero panameño Gabriel Torres, que el fin de semana anotó su primer gol en la primera división de Ecuador, jugará hoy (7:30 p.m.) su tercer partido con su nuevo club, el Independiente del Valle, cuando reciba al venezolano Caracas FC en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La semana anterior, en el encuentro de ida, se registró un empate sin goles en Caracas.

Revisarán contrato del Candela Gil

El Secretario Ejecutivo de CONADES, Luis Ramírez, anunció ayer en Consejo de Gabinete, que revisará el contrato de remodelación del Estadio Bernardo “Candela” Gil, ubicado en el distrito de San Miguelito.

Siguen sonrisas para colonenses

El equipo panameño Altos de los Lagos FC goleó ayer 4 goleas a 1 al Jockey Club (Brasil), en la categoría U-12 de la Copa Disney 2019, que se juega en Disney's Coronado Springs Resort, Orlando, Florida.

"Ferviente creyente y defensor de Israel"

Mariano Rivera se considera un ferviente amante de Israel y el pueblo judío. "No puedo llamarme cristiano sin amar al pueblo judío", explicaba Rivera durante una entrevista con el canal i24 News, de Israel. "No hay palabras para describirlo. Es invaluable. Es algo que como cristiano debes vivir, creer y verlo con tus propios ojos. Cuando estaba ahí las lágrimas corrían por mi rostro, no de tristeza sino de alegría", contó el Salón de la Fama.

Buscarán arreglar este gimnasio

En Consejo de Gabinete, los ministros vieron los planes para “modernizar” el gimnasio Orlando Winter, a través de CONADES. El recinto fue sede de la reunión de ministros y se presentaron las propuestas para su renovación en pro de la gente de San Miguelito.

Felicita a Lima por sus bicicletas

“Felicidades Perú, esperamos que nuestros gobernantes en Panamá tomen la iniciativa también. Judy Meana y José Luis Fabrega conversemos del tema, tengo el mejor equipo internacional para hacer esto una realidad en Panamá”, posteó Juventino Quiroz, alcalde de la bicicleta de la ciudad de Panamá sobre las miles de bicis que tendrá Lima para sus Juegos.

Alcaldía honra a Mariano en redes

El fanatismo por Mariano Rivera a llegado a la Alcaldía de La Chorrera, sector donde es oriundo la leyenda del béisbol. En Twitter, hay una foto del exlanzador en el perfil de esta comuna de Panamá Oeste.

Quieren verdadera inclusión social

Los beneficiados del programa “Paseo a ciegas” del Movimiento de Ciclistas en las calles de Panamá esperan que éste siga y se amplíe para continuar “manejando” bicicletas a pesar de su baja visión.

¿Se avecina renuncia de directivo?

Se dice que el presidente de un club de la LPF presentará su renuncia por falta de apoyo de los socios y su junta directiva. El presidente aduce que lleva consigo la deuda del club y que es una deuda heredada.

Patriarca del Alianza ajustó otro año de vida

“De parte de toda la familia @fepafut queremos extender nuestras más sinceras felicitaciones a don Rubén Cárdenas quien hoy ajusta 75 años. Un reconocimiento a uno de los pilares del fútbol de nuestro país con el @alianzafc. ¡Felicidades don Rubén!”.

¿Decenas de DT´s para Panamá?

“Ni en Brasil, Argentina, España, Francia e Italia suenan tantos nombres para DT... Acá la lista ya va como por 37...”, posteó ayer el comunicador deportivo Nino Mangravita, en redes sociales.

¿‘Bolillo’ no más como técnico de Ecuador?, pero en Panamá....

La prensa local de Ecuador señalaba que Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez no seguirá como seleccionador del equipo de fútbol ecuatoriano, tras el desastre en la Copa América 2019. El contrato de Gómez iba hasta finales de las eliminatorias del Mundial 2022 de Catar, pero fuentes de la federación indican que se buscaría la forma de rescindirlo. Lo más curioso, es que hay voces en Panamá que piden su regreso. Y no es para menos, el técnico colombiano clasificó al país canalero a su único Mundial, el de Rusia 2018, y sería una opción para acceder a Catar 2022. ¿No creen?

Tauro “envejece” a sus jugadores

La fiebre por “envejecer” a la gente llegó al Tauro FC, que posteó en sus cuentas de redes sociales posteó: “¡Listos para jugar la Master 50 de 2049! #OldChallenge #FaceApp”, con sus jugadores.