Caldo Deportivo de 12 de julio de 2019

Todo se sabía desde el 2017

Pedro Chaluja, expresidente de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) admitió que "lo sabíamos desde el 2017" el cambio de formato de clasificación para el Mundial de Catar 2022 de Concacaf, que complica a Panamá el acceso a este evento. "Honestamente, no tuvimos conciencia de que eso (ranking) nos podría afectar ahora. En ese momento sonaba mucho lo de los 48 equipos".

¿Los agarraron con los.... abajo?

Dely Valdés y Manuel Arias afirmaron que no sabían de la importancia del Ranking FIFA. Indica que al estar al tanto hubiese preparado mejor los partidos. “Concacaf tenía aprobado el formato y no lo informó”.

¿Ahora, saldrán a dar explicaciones?

La FEPAFUT tendrá hoy en sus oficinas en la Ciudad deportiva Irving Saladino, en Juan Díaz, una conferencia de prensa (11:00 a.m.) para explicar lo del nuevo formato de clasificación a Catar 2022.

"Alguien tenía que saber algo"

“Alguien tenía que saber algo y si no avisaron, tenemos enemigo en casa. Y si sabías por lo menos te planificas aunque soy de los que pienso que siempre se debe trabajar bajo planificación sin improvisar y después del Mundial se improvisó por varios meses”, fue la queja del retirado capitán de la selección mayor de fútbol de Panamá, Felipe Baloy, tras conocerse el nuevo formato de clasificación en Concacaf para asistir al Mundial de Catar 2022.

Confía en Dios para nuevo reto

“JUAN 20:29 Jesús le dijo: Porque me has visto, creíste; bienaventurados los que no vieron, y creyeron, nuevo desafío con mi Dios adelante”, posteó el delantero Rolando Blackburn sobre su fichaje del Thai Port FC con sede en Bangkok, de 1ra División de Tailandia.

Calicho Ruiz se suma a los Federales

El receptor Carlos “Calicho” Ruiz, el orgullo de Boquerón, y exMLB se incorpora a las filas del club de los Federales de Chiriquí en busca del campeonato 2019 de la Fedebeis. De igual manera, el equipo anunció a Ernesto Silva, un lanzador derecho oriundo de Puerto Armuelles y ex pelotero de la organización de los Bravos de Atlanta. Ha sido campeón nacional con Chiriquí y campeón de la Serie del Caribe con los Toros de Herrera.

Pesistas criollos parten hacia Lima

Los pesistas panameños Ariel Batista y Eustaciano Arias partieron ayer hacia Lima, Perú, para terminar su preparación para competir en los Juegos Panamericanos 2019, en Lima.

Correrán en un ‘acto social’

El próximo Social Run del equipo Cutarra Runners será el miércoles 17 de julio, desde las 6:30 p.m. en la Tienda Running Balboa (donde se realizarán las reservas de los cupos), de Multi Plaza, ciudad de Panamá.

¿También hablarán de los boletos?

Se dice que en la conferencia de hoy en la FEPAFUT se estará tratando el tema del precio de los boletos para el torneo Apertura de la LPF y luego habrá una reunión con las barras que reclaman las rebajas.

Comprometen a independientes en el deporte

La Coalición Panameña Pro deportes deposita su confianza con la bancada de diputados por libre postulación en conocer sobre la actual situación y problemática del deporte. “Los diputados mostraron su disposición en contribuir a la transformación del deporte nacional en las áreas recreativas, inclusivas, preventivas y de alto rendimiento”.

Confían en la palabra de Cerda

La Coalición espera que Eduardo Cerda sea ratificado como director de Pandeportes para entablar una reunión oficial con ellos. “Estamos confiando en su palabra y sabe de problemática que tiene el deporte”.

Exatleta criollo está confiado de que Panamá obtenga una de estas

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú (SNMPE) ha fabricado 3,028 medallas para los Juegos Panamericanos de la Lima 2019y un total de 1,913 para los Juegos Parapanamericanos (en esa ciudad). Están bañadas en oro de 24 K, para las medallas de oro; en plata de 950 para las medallas de plata; y en cobre para las medallas de bronce, a lo que el exnadador panameño Diego Castillo reaccionó al indicar en un tuit: ”Confiado de que un par de estas se vienen para mi país [Panamá]”.

Pronto carrera de princesas y héroes

Para celebrar el Día del niño, el 21 de julio se realizará la 4ta caminata de "Princesas y Superhéroes", a las 7:00 am, desde el Super99 de Costa del Este. Ingresa a super99.com para saber más.