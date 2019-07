Caldo Deportivo de 9 de julio de 2019

Los dejó muy mal parados

La presidenta de The Strongest, Inés Quispe, aseguró en medios bolivianos que la salida del delantero panameño Rolando Blackburn incomodó a la dirigencia del equipo boliviano, pero que ya se busca el reemplazo para el puesto que dejó vacante. “Es una situación bien ingrata que Rolando nos deje”, dijo Quispe. Blackburn será cedido a préstamo por seis meses, con opción a compra a un club de Tailandia.

Mánager ajusta otro aniversario

El manager del equipo Juvenil de Panamá Oeste Ángel Sevillano ajustó ayer un año más de vida. Fue el mánager del año en la Juvenil, 3er lugar Campeonato Nacional Juvenil 2019 y campeón en la sub-14.

Siguen con su duro entreno

La selección nacional de Fútbol de Amputados sigue con sus entrenamientos y viajará el 24 de este mes hacia Cartago, Costa Rica, para participar en la Copa Centroamericana de la modalidad.

La queja de la judoca Jiménez

“Se supone que hay que estar feliz porque seguimos luchando,porque hemos logrado cosas buenas y queremos más. Pero nos sentamos a ver la realidad y es otra, la crisis deportiva no nos permite asistir a los eventos competitivos,fogueos,entrenarnos de mejor forma,ni mucho menos estar contentos... El grand prix de Budapest esta semana probablemente no saldrá. Y solo a la vuelta de la esquina los Juegos Panamericanos. Como quiere Comité Olímpico y Pandeportes una medalla de los atletas panameños si no nos dan los medios necesarios para lograrlo. Después los malos somos los atletas”.

Presentará plantilla este 13 de julio

El Atlético Chiriquí (nuevo inquilino de la LPF) hará la presentación de su plantilla y la camiseta oficial para el Torneo Apertura 2019 de la LPF en la llamada “Fiesta Rojiverde”, donde el Atlético Chriquí se medirá al Pérez Zeledón, en el Estadio San Cristóbal, el 13 de julio 6:00 PM.

Brown da datitos para mejorar nuestro deporte

“5 cosas que generaría el Deporte nuestro país, si el Estado quisiera. 1)- Generaría Turismo Deportivo 2)- Mejoraría Salud de los ciudadanos 3) - Generaría empleos formales e informales 4) - Ayudaría a disminuir deserción escolar 5)- Sería un enorme frente de prevención social”, fue el aporte en redes del exfutbolista Roberto Brown.

Cambian hora de amistoso nacional

El Árabe Unido informó que su partido amistoso de mañana frente al Alianza FC será a las 8:00 a.m., en el ‘Cascarita’ Tapia, Juan Díaz. La hora se cambió, pues se había anunciado a las 6:00 p.m.

Irán a competencia internacional

El Colegio Rodolfo Chiari de Coclé venció 11-6 a Panamá Oeste, representado por el Colegio Harmodio Arias Madrid de Chame, y representará a Panamá en el béisbol⚾ en Codicader (Sub 15) en Honduras.

Ya déjense de tanto “saluddoooosss”

Ya hay unos que piden que ciertos narradores deportivos se dejen de tantos ‘saludos’ durante las transmisiones, dejen las puyas entre colegas y los comentarios extradeportivos para ‘narrar’ los deportes.

Naturalizado panameño llega al fútbol español

El futbolista hispanopanameño Arnau Mirambel firmó con el Extremadura B (3ra división de España) para su incorporación para la próxima temporada. El defensa central llega procedente del Córdoba CF B, equipo en el que ha militado durante las últimas tres temporadas.

En el radar del fútbol colombiano

Equipo de la primera división del fútbol colombiano se hará con los servicios del delantero Romeesh Ivey, referente del CAI, como refuerzo para la próxima temporada. Pronto se anunciará.

Alonso se mantiene enfocada en el surf

“Samanta Alonso continúa sus entrenos en Lima”, anunció ayer el Comité Olímpico de Panamá, sobre esta surfista canalera que desde el pasado fin de semana se encuentra en Lima, Perú, para afrontar los Juegos Panamericanos. Las pruebas de surf se disputarán fuera de la ciudad de Lima, en el Complejo Deportivo del Surf Playa Punta Rocas, del 30 de julio al 4 de agosto próximo. Alonso entró a estos Juegos por la renuncia de la estadounidense Summer Macedo.

Juveniles placinos alzan un trofeo

Plaza 2008 [equipo juvenil del Plaza Amador, club de la LPF] derrotó el pasado fin de semana a Prefupi FC y es campeón de la Copa Canal de Panamá, torneo que se jugó en las categorías sub 9, 11, 13, 15 y 17 .