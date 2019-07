Caldo Deportivo del 8 de julio de 2019

La Coalición panameña pro deportes está preparando una iniciativa de ley para presentarla en la Asamblea Nacional para que todo ciudadano electo a cargos de elección popular o designado durante el periodo en ejecución de sus puestos públicos no puede ocupar la directiva de federaciones o asociaciones deportivas, pues “la actual estructura de federaciones le ha hecho daño al deporte nacional”.“Quieres destruir el fútbol nacional, solo tienes que castigar a los fanáticos, así, ellos se ahuyentarán de los estadios y la criatura (el fútbol) será huérfana!!”, posteó el exfutbolista Roberto Brown.El BMX es una modalidad del ciclismo que se practica en Panamá de forma casi esporádica, con exhibiciones y torneos que casi nadie se entera de ellos. Ya es hora de enseriar esto y darle su valor.Desde el Comité Olímpico de Panamá (COP) afirman que el programa “Move2Improve” seguirá creciendo de la mano de grandes patrocinadores como empresas de tecnología y al Comité Olímpico Internacional (COI). La iniciativa busca llevar sano esparcimiento y empoderamiento a mujeres que intentan combatir la violencia física y/o psicológica a través del deporte. Este año se realizaron sesiones de defensa personal y practica de boxeo, esgrima y taekwondo.El 17 de julio hay dos partidos importantes para nuestro fútbol: El Árabe Unido se estrena en la Copa Premier Centroamericana ante Olimpia Deportivo (Honduras) en el Maracaná; y además, Panamá U-22 vs. El Salvador en el Rommel el partido clasificatorio al Preolímpico.“Mi deseo para el desarrollo y crecimiento del fútbol panameño y la sele [selección]; es que nuestros jugadores que salgan a jugar fuera del país; vayan a clubes de primera división, en ligas importantes. Y claro estoy, que eso depende de su formación y su agente”, posteó la semana pasada, Julio Shebelut, comentarista deportivo nacional.El sábado 20 y domingo 21 de Julio Rareza promotions presenta la segunda válida de circuito Grand Prix de Panamá (automovilismo) en el Circuito Internacional de Panamá, en Mendoza, La Chorrera.Mientras que el equipo de las Pequeñas Ligas de Vacamonte, Panamá Oeste, está en México para disputar la Serie Latinoamericana de Béisbol Preintermedio, el estadio ‘Gato Brujo’ Salinas sigue en ruinas.Ya hay un “movimiento” que pide hacer un boicot a la LPF, por subir el precio de las entradas para los partidos del Torneo Apertura. No sabemos si se debe hacer boicot, total hay pocos fans en estadios.“Es curioso como el chofer del bus 2022 de la ruta S662 me acaba de gritar delante de todos y prohibirme subir al metrobus con mi Bici plegable, cuanto yo la subo todo el tiempo al metrobus y al Metro de Panamá ; se supone que promueven el transporte multimodal #fail”, fue la denuncia posteada la semana pasada por el internuata Pedro Colmenares que criticó la prohibición de llevar estas bicis en los buses.El Sporting San Miguelito, de gira de pretemporada por Costa Rica, anunció que tendrá una nueva “piel” y que pronto la anunciarán. La nueva playera será usada en el próximo Torneo Apertura de LPF.El pasado viernes, la surfista Samanta Alonso se convirtió en la primera atleta panameña en viajar a Lima, Perú, para competir en los Juegos Panamericanos.Esta cita deportiva regional se realizará del viernes 26 de julio al domingo 11 de agosto. Este es un nuevo deporte en estos Juegos y también se estrenará en Tokio 2020. Las inéditas pruebas a nivel panamericano se disputarán fuera de Lima, en el Complejo Deportivo del Surf Playa Punta Rocas, ubicado en el distrito Punta Negra, del 30 de julio al 4 de agosto.Miguel Cuadra, de Carrusel Deportivo en Radio Panamá posteó: “Un complejo deportivo asi es mucho pedir aquí en Panamá. Este es el nuevo complejo de la Academia de Desarrollo del Orlando City de MLS”.