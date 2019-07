Caldo deportivo de 5 de julio de 2019

Stump volverá a dirigir al Plaza

El CD Plaza Amador informó ayer que este martes inició de forma oficial su pretemporada en el estadio Maracaná, de El Chorrillo con miras al Torneo Apertura 2019 de la LPF.

Mike Stump tomó el mando en reemplazo del colombiano ‘El Químico’ Javier Álvarez.

Entre las altas destacan: Abdiel Macea, Amir Waithe, Luis Cañate, Luis Aspedilla, Jhonatan Ceceña y ⬆️ Yeferson Paz.

Hinestroza rumbo al fútbol portugués

El delantero panameño Isidoro Hinestroza emigraría a la primera división de Portugal con el CD Santa Clara. El acuerdo sería en calidad de cedido con opción a compra para este jugador del San Francisco.

Taurinos tendrán su segundo fogueo

El Tauro FC sostendrá hoy su segundo partido de pretemporada en Costa Rica ante el Pérez Zeledón en el Estadio Municipal de Pérez Zeledón. El domingo cerrarán su gira ante Santos de Guápiles.

No quiere verlo ni en pintura

“Duro a la lengua, acá en Juan Díaz no te queremos. No, por favor buscar otro lugar. Ok.”, publicó ayer en su cuenta de Instagram el exdirigente y exseleccionado nacional de fútbol Alfonso ‘Foncho’ Méndez en referencia al periodista deportivo Álvaro Martínez, conocido como ‘Duro al Hueso’. “Tú no gustas de los Méndez. Ok. Todos los que me quieren igual no te quieren, te odian”, añadió en la publicación, en la que colocó una foto del comunicador deportivo.

Darán detalles sobre Apertura ‘19

La FEPAFUT y LPF presentarán hoy (11:00 a.m.) en conferencia, en el auditorio de la FEPAFUT en la Ciudad Deportiva Irving Saladino el calendario del Torneo Apertura 2019, que arranca el 27 de julio con el partido Atlético Chiriquí - CAI La Chorrera en el San Cristóbal de David.

Las mamás más habilidosas vuelven

La Liga de flag football Panamá‏ (LFFP) mantiene una cuenta regresiva para la inauguración de la próxima temporada del denominado mejor torneo de flag football para mamás (mujeres mayores de 30 años y con hijos) con la Copa de medio año LFFP 2019, el domingo 14 de julio, en el Copa Airlines field, Sport Center de Costa del Este, desde las 5:00 p.m.

Entregan aporte para campeonato

El Municipio de Aguadulce como patrocinador de la LIII Serie Latinoamericana de béisbol Pequeñas Ligas hizo entrega del primer aporte de $25 mil para el torneo, en Complejo de Aguadulce

Meto, presentarán a sus jugadores

“No te puedes perder la presentación de la plantilla oficial para el próximo torneo a realizarse en el 1er partido internacional en Chiriquí”, posteó el Atlético Chiriquí, sobre este evento el 13 de julio (6 pm), en el San Cristóbal.

Material y lo que realmente importa

El exnadador Diego Castillo posteó: “Las cosas materiales, en sí mismas. No es que sean malas: es que no son nada”. Esta reflexión fue sobre un tuit de “orgullo” de un padre a una rutina de su hija atleta.

Entre cuidar ratas y desproteger a ‘esas’ garzas

uego no alcanza para las garzas”. Así reaccionó Camilo Amado, presidente del Comité Olímpico de Panamá, en un retuit a una noticia de TVN que hacía la pregunta ¿Dónde están las garzas del Palacio de las Garzas?

Apoya a que vayan al trabajo en bici

“Si hay una empresa que va con paso fuerte en lograr que sus colaboradores vayan al trabajo en bici es Medcom Medios con su programa #medcombike”, posteó el ciclista Juventino Quiroz.

Delantero panameño consigue contactos en el extranjero

Joel Suira, delantero de 19 años de edad, que milita en el Sporting San Miguelito, de la LPF, estaría viajando en agosto a España o Italia, gracias a los contactos de su representante, el español Ricardo Cabañas, quien también es agente del arquero tico Keylor Navas. Suira, campeón goleador de la categoría reserva. recientemente fue firmado por Cabañas, estará presente hoy en el partido amistoso contra el Saprissa tico, en una gira de pretemporada, que termina el 13 de julio.

Fajardo iniciará su recuperación

El delantero José Fajardo, que disputó la Copa Oro 2019 con Panamá, iniciará su recuperación y se mantendrá entrenando con el CAI, mientras llega a concretarse alguna de las ofertas que mantiene.