Caldo Deportivo del 28 de junio de 2019

“Fútbol con el VAR bien aplicado es justicia. Le falta desarrollo y agilidad se debe mejorar...el tiempo de aplicación debe ser mas rápido. El fútbol puede ser mas honesto y no premia las trampas. Se pierde naturalidad. Pero nos debemos adaptar Sin VAR pasan cosas muy raras”. Es el parecer del técnico colombiano Richard Parra, sobre la utilización del Videoarbitraje en el fútbol.



Le aseguran que ciclovía continuará

El Alcalde de la Bicicleta, Juventino Quiroz, dijo que la Vicealcaldesa electa le confirmó que la ciclovía recreativa en la capital, los domingos, no se eliminará, sino que se mejorara. “Chicos estén tranquilos”.



Nuevo salón en sede de Pandeportes

Pandeportes inauguró ayer en su sede en Juan Díaz, el nuevo Salón Lloyd La Beach, en honor a nuestro primer medallista olímpico, quien en los Juegos Olímpicos de Londres 1948 ganó dos medallas de bronce en los 100 y 200 metros planos.



Zuñiga y Phillips jugarán con Tejada

El joven delantero Luis Zuñiga (izquierda en la foto) jugará en el Pirata FC, equipo de la primera división del fútbol de Perú y en el que milita su compatriota y goleador histórico de la selección nacional, Luis ‘El Matador’ Tejada. ‘Chaco’, que entrenó ayer por primera vez con el equipo, estará a préstamo por un año, informó Felipe Borowski, directivo del Costa del Este FC. El mediocampista Alfredo Phillips (derecha en la foto) también entrena con este club.



¿Será lo último que hace Mario Pérez?

“Los 19 funcionarios de mayor antigüedad de laborar entre 31 y 45 años en Pandeportes fueron los primeros de un total de 234 que fueron beneficiados al recibir los certificados de reinserción al programa de Carrera Administrativa”, dijo Pandeportes.



No solo se perdió 1-0 ante EE.UU.

La última derrota de Panamá en una fase de grupos en la Copa Oro fue ante Guadalupe por 1-2 el 5 de julio de 2009, por lo que perder tras el pasado miércoles 1-0 ante Estados Unidos con gol de Jozy Altidore, los dirigidos por Julio Dely Valdés perdieron una racha de una década de no haber sido derrotado en esta fase en ese torneo regional. Fueron 16 partidos de La Sele donde mantuvo invicta, entre 2009 y 2019.



Omir vs. Damián el 31 de Julio

El panameño Omir Rodríguez y el cubano Damián Rodríguez encabezarán la cartilla "Emociones Extremas" que se realizará el 31 de julio en el Fantastic Casino de Albrook Mall de la capital.



“Estadio hermoso y espectacular”

Dudamos que este fin de semana el gobierno saliente inaugure el estadio Calvin Byron, en Bocas del Toro, pero según Pandeportes el coliseo “quedó espectacular y se convierte en uno de los más hermosos del país”.



Millonario recinto para más de 4 mil

Recordemos que Calvin Byron tendrá capacidad para 4,500 espectadores con butacas, seis cabinas de transmisión, cuatro palcos VIP y área para personas con discapacidad. Y costó $9.1 millones.



Taurino viaja a campamento del Real Madrid

“Nuestro jugador Omar Murillo (Sub17) rumbo a España, para un campamento en Valdebebas con el Real Madrid. El año pasado, el Real Madrid hizo una clínica en Panamá y regalaron dos becas, Omar fue uno de los ganadores”, posteó ayer en redes el Tauro FC, equipo de la Liga Panameña.



Todo por hablar de una lona

El periodista deportivo Aurelio Ortiz fue increpado por un internauta en redes sociales, que lo criticó por un comentarios sobre la no colocación de una lona para proteger jardines del Kenny Serracín de la lluvia.



Atleta pide apoyo para ir al Iron Man

La triatleta Kerstyn Jurado quedó en el 5to lugar en la carrera Iron Man a Costa Rica 70.3 (el pasado 23 de junio) logrando el pase así a participar en el Iron Man 70.3 Niza, representando a Panamá en Francia el 7 y 8 de septiembre del presente año. Es por ello, la instructora personal de profesión busca patrocinio para costear su pasaje de avión, uniformes, inscripción al evento, hospedaje y otros gastos que ascienden a $7 mil. Para consultas, llamar al cel. 6066-6229, de Kalizol Caballero.



Árabe recuerda a comentarista

”Míster Chip si que sabe de fútbol y buen gusto tiene para las camisetas. Un saludo a la distancia y un placer verte con la camiseta del más grande de Panamá. Bárcenas también se ha acordado de ti y de Monterrey”.