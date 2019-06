Caldo Deportivo del 27 de junio de 2019

La FIFA nombró al expresidente de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), Pedro Chaluja Arauz, al tico William Sequera y al mexicano Marco Antonio Gonzalez Alba como miembros del Comité de Seguimiento de Monitoreo para la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut). Los tres serán los encargados de supervisar y controlar la implementación de los estatutos de la FIFA, así como las operaciones y los procesos de dicha Federación.El Atlético Chiriquí sigue reclutando jugadores de esa provincia que estaban en otros clubes de la LPF. Ayer confirmó el retorno del defensa Porfirio Ávila, que viene de ser campeón del Clausura 2019 con CAI.La carrera-caminata Running With Dogs, del 25 de agosto, en Albrook Mall (7:00 a.m.) con dos categorías 1k para perros pequeños y 3k para medianos y grandes, será a beneficio de Fundasis, Spay Panamá y Hogar San Roque.El Atlético Chiriquí, nuevo inquilino en la Liga Panameña de Fútbol (LPF), dio a conocer que este fin de semana se trasladará hacia Costa Rica para disputar “tres partidos de alto nivel” como parte de su gira internacional. Los del Valle de la Luna enfrentarán mañana (8:00 p.m.) al Pérez Zeledón, luego se medirán el sábado (8:00 p.m.) al ADJ Escazuceña y tendrán su último amistoso el domingo (11:00 a.m.) ante AD Carmelita.La selección nacional de natación, compuesta por 22 atletas, viajó ayer a Barbados para participar en el torneo de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Aficionados a la Natación (CCCAN). Esto se dio tras recibir los fondos por parte de Pandeportes.La promesa del equipo de Los “Rockeros”, Leonel Gutierrez (foto), tendrá su debut profesional en el evento “Emociones Extremas” del miércoles 31 de julio en el Fantastic Casino de Albrook Mall. Los pesos pesados Pascual “La Salsa” Hudson y Victor “El Prototipo” Delgado también están en esta cartelera.Hoy (10:30 a.m.) en Reebok Store (Multiplaza ciudad de Panamá) se darán detalles sobre la novena Edición de “CrossWars Panamá”, el evento más importante de la disciplina del CrossFit en el país.“El 20 de junio, AFUTPA estuvo en la Asamblea General Extraordinaria que se llevo a cabo en Amsterdam, Holanda sede de @FIFPro donde se tocaron varios temas con relación a la protección de los futbolistas”.El CD Santa Clara, equipo de la primera división de Portugal, extendió ayer el contrato a préstamo por una temporada más al delantero panameño Alfredo Stephens. El ‘Galgo’ vivirá su tercera campaña."Trabajar duro por algo que no nos interesa se llama estrés. Trabajar duro por algo que amamos se llama pasión", es el mensaje del púgil panameño Bryan ‘La Roca’ De Gracia que peleará el 13 de julio en el gimnasio Los Naranjos de Boquete, provincia de Chiriquí.“Gente que pueden realizar el trabajo de comentar en TV la Copa Oro: Baloy, Noel, Mendieta, Patón, Percival, Juan Ramón y otros... Solo sugiero”, publicó ayer el periodista deportivo Antonín Aizpurúa.El mundialista panameño Fidel Escobar, que disputa actualmente la Copa Oro 2019 en Estados Unidos, está cerca de llegar a un acuerdo con el Córdoba FC de la Segunda B de España, según reportaron este martes medios del país europeo. Escobar, de 24 años, está sin club, pero pertenece al Sporting San Miguelito panameño. ‘El Comandante’ llegaría en condición de préstamo con opción de compra por 455 mil 787 dólares en caso de ascenso a la Segunda División, informó el Diario Córdoba.El Deportivo Árabe Unido, equipo de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), informó ayer que el defensa bocatoreño Roberto Chen renovó su contrato para reafirmar su compromiso con el ‘Expreso Azul’.