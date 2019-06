Caldo Deportivo del 26 de junio de 2019

“Sobre la ciclovía dominical, los que vamos a hacer no es eliminarla, pero si reformular la ruta y se puede usar la Cinta Costera 3 y te vas por Amador y allí tienes un tramo largo para que los ciclistas lo usen de forma segura”, dijo el Alcalde electo del distrito de Panamá, José Luis Fábrega, durante un entrevista televisiva concedida al periodista Álvaro Alvarado en Telemetro Reporta.“The Road Show Panamá 2019”, arranca hoy (desde las 9:00 a.m.), en el Teatro Ascanio Arosemena, en Balboa, Ancón, ciudad de Panamá. Es gratuito y se ofrecerán charlas para ser mejor peatones y ciclistas.“El Alcalde [Fábrega] no está entendiendo el proyecto de recuperación del espacio físico urbano y con esto se le resta espacio a la autos por unas horas”, dijo el ciclista Juventino Quiroz.“Él prometió que iba a mejorar la ciclovía, está muy mal porque su idea es carrocentrista y es diferente al Alcalde anterior [Blandón]. Él no quiere seguir y bueno, qué lástima. Primera promesa rota en este gobierno municipal”, lamentó Lianna Licona, ciclista y presidenta de la Fundación Mónica Licona, sobre los señalamientos del alcalde electo José Luis Fábrega en Canal 13, sobre “reformular” la ciclovía dominical en la capital.“Siempre he promocionado el talento juvenil nacional, pero es muy triste ver como dos chicos jóvenes y con calidad demostrada en cancha ni siquiera son vistos por ser jóvenes. Después veo fichajes bombas de extranjeros y quedan siendo una estafa“, posteó el dirigente Christian Chávez.El DT colombiano Richard Parra posteó en redes sociales: "Unos nacen con Estrella..a otros nos toca buscar esa estrella toda la vida. @manuelearias @ArabeUnido_ @UDUniversitario @Aguante99_Com. Cosas increíbles toca ver y escuchar”. Previo a esto escribió: “En Panamá de 10 finales disputadas logramos quedar campeones en 7 oportunidades. Ser Campeón es algo que pocos pueden disfrutar. Árabe Unido, Universitario. Gracias y un aprecio eterno”.Las chicas de administración de Metro (Metro Girls) ganaron por penales en su debut en el cuadrangular de fútbol organizado por la empresa Kotowa el 21 de junio, al equipo de Bac Panama.TSP Boxing y Promociones y Eventos del Istmo tendrán hoy, a las 10:30 a.m., una conferencia de prensa en el Restaurante y Pizzeria Giorgio’s, en El Bosque, para dar detalles de su cuarto evento de la temporada 2019.Deportivo Tapita posteó: “Me decepciona el Árabe Unido últimamente traen DTs colombianos que son de novena categoría que nadie los conoce ni en su barrio en Colombia”, esto sobre Alejandro Arboleda.El portero del Club Atlético Independiente (CAI) de Panamá, Eddie Roberts, está realizando prácticas en Atlético Nacional, bajo la atenta mirada del DT Juan Carlos Osorio, que busca a alguien nuevo para ocupar el arco. El colonense de 25 años, llegó el sábado a Medellín.Si el 30 de junio, el Real Oviedo español no abona la cantidad estipulada (opción de compra), un poco más de un millón de dólares, el panameño Édgar Yoel Bárcenas volverá a Xolos de Tijuana.José Luis Fábrega, alcalde electo del distrito de Panamá afirmó en Telemetro que la Alcaldía tiene la obligación de aportar $50 millones (25% del costo) para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022, mientras que el gobierno aportaría el 75% restante ($150 millones). “Desde 2017, la Alcaldía debió hacer un fondo de $10 millones por año, pero según el Comité Olímpico de Panamá [COP] éstos no llegan a $100 mil. ¿De dónde sacamos eso? Debemos trabajar en equipo con Pandeportes y el COP. Tenemos el tiempo como factor en contra. Necesitamos construir varios centros deportivos nuevos. La idea es trabajar de forma colegiada”.Mario Pérez, director general de Pandeportes reapareció este lunes a la palestra pública en las primeras pruebas de la renovada Piscina Adán Gordon, en Calidonia. Una obra que lleva meses de espera.