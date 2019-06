Caldo Deportivo del 25 de junio del 2019

“Hoy [ayer] es uno de los días más felices de mi vida, por fin se realizó uno de mis sueños, por fin soy panameño, gracias mi Panamá”. Fue el mensaje del futbolista español Arnau Mirambel luego de recibir el documento que oficializa su nacionalización como ciudadano panameño que entregó ayer la Gobernación de la Provincia de Panamá a un grupo de extranjeros que ahora son panameños.Un 24 de junio, pero de 1964, los Mellizos de Minnesota firmaron a quien fuese una de las más grandes figuras en la historia de esa organización, el panameño Rodney Cline Carew, conocido como Rod Carew.“Nuestros académicos tendrán nueva casa para categorías inferiores, con más de 500 estacionamientos bajo techo, canchas nuevas, seguridad y restaurantes cercanos”, posteó el club de la LPF, Sporting San Miguelito. ⠀Deportivo Árabe Unido anunció ayer que por mutuo acuerdo con la directiva, el profesor José Ricardo Pérez no continuará como director técnico del equipo. A su vez señaló que, el colombiano Alejandro Arboleda Mejía (47 años) lo reemplazará. Arboleda (blanco) se formó como técnico en Colombia y ha dirigido al Bogotá FC y fue asistente técnico del Itagüí FC, ambos de la Primera B del fútbol colombiano.El Breakdance o danza deportiva debutó en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. El pasado fin de semana el grupo “FullStyleFamily” realizó una demostración en Altaplaza Mall durante el Olympic Day. Hay que tomar en serio esta disciplina.“El jugador colonense Jorhiel Zapata [de suéter blanco] representa a nuestro país Panamá, en el programa de la NBA Basketball Without Borders Americas #BWBAmericas, desde hoy [ayer] lunes 24 al jueves 27 de junio, en Medellín, Colombia”, posteó en redes sociales la Federación Panameña de Baloncesto.La organización BYCS abrió un pop-UP #BYCSLAB en Velo-City Conference Dublín, frente a la sede principal. Este tipo de eventos debe replicarse en la ciudad de Panamá para promover el uso de las bicis.El pasado domingo se inauguró el complejo deportivo Roberto Kelly en el corregimiento de Don Bosco. Cuenta con 2 campos de béisbol, 5 canchas multiuso, gimnasio, entre otras facilidades. Enhorabuena.Otros complejos deportivos quedarán para que sean terminados durante la próxima administración alcaldicia del distrito de Panamá, lástima que no pudieron finalizar importantes áreas para atletas.El programa De Fútbol TV a través de redes sociales preguntó ayer: “Nos gustaría que Julio [Dely Valdés] explicara, ¿porqué no llevó [a Copa Oro] a (Alfredo) Stephens, (Ricardo) Buitrago y (José) Gasper Murillo, todos jugadores de primera división y pasando por un buen momento? Ojalá no tenga nada que explicar.“Hoy [ayer] inicia oficialmente el camino hacia el Torneo Apertura 2019 de LPF. Pronto anunciaremos las altas y bajas completas del equipo y al nuevo cuerpo técnico”, posteó el Costa del Este FC.“¡Nuestro primer gol! Hace un añño @pinbaloy23 [el ahora exdefensa Felipe Baloy] anotó el primer gol panameño en @fifaworldcup en el estadio Nizhny Novgorod en el Mundial Rusia 2018. Coméntanos, ¿dónde gritaste el gol?”. Este fue el mensaje que publicó ayer la FEPAFUT en conmemoración al primer tanto de una selección nacional en un mundial mayor de fútbol; un hecho histórico ocurrido el pasado 24 de junio, en el segundo partido de la selección de fútbol de Panamá en la fase de grupos, que terminó 6-1 ante Inglaterra.El defensa panameño Felipe Baloy fue incluido en el once histórico de la CONCACAF que hizo el programa Fuera de Juego de ESPN. Dentro de la lista destacan Keylor Navas, Rafael Márquez y Hugo Sánchez.