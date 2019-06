Caldo deportivo de 18 de junio de 2019

Ya será para otro día

La conferencia de prensa programada para hoy donde el Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022 iba a ofrecer fue reasignó ayer para la próxima semana. “Les avisaremos con tiempo el día y la hora”, informó el Comité. En el evento se tenía planeado presentar los bosquejos conceptuales del: Estadio de Atletismo, uno de los Polideportivos y el Centro de Raquetas. Además, de otros avances de cara a los Juegos.

Liga Kiwanis define sus playoff 2019

Con los emparejamientos entre AIP Fighting Owls vs Balboa Dragons y Brader Raiders vs Kiwanis Kolts quedan definidos los partidos de la ronda de playoff en la división Juvenil Contact Masculina de la LFK.

Enseñan planes de juegos a televisora

Henry Pozo y Gaspar, presidente y vicepresidente de #Panama2022 hablaron con los responsables de una televisora local para presentar el “proyecto” de Centroamericanos y conseguir su correcta cobertura.

Trabajo de FEPABA en Mini- básquet es reconocido por FIBA

“La Federación Panameña de Baloncesto -FEPABA- junto a la Fundación Pro-Niños del Baloncesto de Panamá unieron esfuerzos para organizar del 3 al 7 de junio, el segundo festival de Mini Baloncesto más grande de América en el año. Niños y niñas fortalecieron lazos inquebrantables de amistad a través del baloncesto en Copa Amistad, que tuvo la participación de al menos 400 niños de varias nacionalidades en ambas ramas”, esto es parte de un reportaje titulado: “Panamá en el corazón del Mini Baloncesto de América”, que la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) escribió en su sitio web.

El campeón CAI inicia su ilusión

“Iniciamos un nuevo reto nacional LPF e internacional Conca- champions y nuestra plantilla arranca con mucha ilusión una temporada prometedora y de trabajo diario por conseguir nuevas metas...”, posteó ayer en redes el Club Atlético Independiente (CAI).

‘Calentará’ el ambiente en caminata

La entrenadora fitness Dori Eleta anunció en redes sociales que dirá presente en la 3ra Carrera ‘A Todo Pulmón”, este 23 de junio en el Mirador del Pacífico, Cinta Costera, desde las 6:30 a..m., con una clase de - Brazilian Butt Lift (BBL), Adicional a la carrera caminata, este día iniciará con ejercicios de calentamiento amenizado por Dj Edward Allen, un Festival de Salud, entre otros eventos para toda la familia.

Club le desea lo mejor a jugadores

El Costa del Este FC se despidió de Boris Alfaro, Francisco Bethancourt y Ernesto Sinclair: “¡Gracias! Por su entrega, disposición y coraje al defender nuestra camiseta. Éxitos en sus nuevos proyectos!”, posteó.

Equipo bocatoreño cae en amistoso

La selección provincial femenina de Bocas el Toro, se enfrentó en un amistoso a Unión Talamanca, de 2da división Tico, en el Campo de Sixaola, con el resultado en contra de 3-1. Como preparación a torneos locales.

Coalición: ‘nada de nada con Camilo’

La Coalición Panameña ProDeportes desmintió que Edgardo López, ni la Coalición, sean “cantalantes” de Camilo Amado (del Comité Olímpico de Panamá) o de algún grupo que tenga intereses ocultos.

“Tener fe” es el camino para esta judoca canalera

“La fe está por encima de la lógica; Y Ella es la que nos lanza a ir detrás de nuestras metas... Que a veces al principio nos parece imposible... Sueña en grande, nunca pares”, es una reflexión que posteó ayer en redes la judoca panameña Kristine Jiménez, clasificada a los Juegos Panamericanos en Lima.

Apoyará a plan de invidentes ciclistas

Caliope estará en #BlindDinner, una cena donde busca despertar tus sentidos. “Parte de los fondos de la cena serán donados a Paseo a Ciegas”, informó el Movimiento Ciclista de las calles de Panamá.

Corrieron para proteger océanos

Panamá se unió durante la semana pasada al movimiento global “Run For The Oceans”, uniendo cerca de un millón de corredores alrededor del mundo para la alianza a largo plazo con ‘Parley for the Oceans’. , la organización más reconocida a nivel mundial que trabaja en pro los océanos y mares. Este año del 8 al 16 de junio, todos los kilómetro acumulados a través de Runtastic serían donados al Ocean School de Parley, cuyo objetivo es educar a jóvenes sobre la contaminación de plástico y cómo prevenirla.

Espacio deportivo para Pedro Miguel

La comunidad de Pedro Miguel en el corregimiento de Ancón (ciudad capital) ya cuenta con una nueva cancha sintética, que fue inaugurada, el 12 de junio, por la Alcaldía y la Junta Comunal.