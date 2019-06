Caldo Deportivo del 14 de junio de 2019

La Global Wrestling Evolution (GWE) celebrará mañana su evento de centenario después de dos años en el mercado. La función lleva como nombre GWE100 y contará con seis luchas en el GWE Center, en vía Transístmica, donde los internacionales Mantis y Víctor El Dragón Jr enfrentarán a los panameños Crush y Valeck Cuervo por el Campeonato Latinoamericano y el Campeonato Met-Rx, respectivamente.Las entradas estarán en $8 los adultos en preventa y $10 en taquilla, mientras que los niños $3. Las puertas abren a las 4:00 p.m., el Meet and Great será a las 5:00 p.m. y a las 5:45 arrancará la función.La Final Nacional de Red Bull Neymar Jr's Five será este 16 de junio (11:30 a.m.), en Cinta Costera, antes del Club de Yates. 8 equipos jugarán la final del torneo de fútbol 5 vs. 5 más grande del mundo.La temporada 2019 del torneo Sub-23 de la Liga de Fútbol de Corregimiento de Penonomé inició el pasado fin de semana con la participación de 14 equipos. La 2da fecha se jugará este domingo.El delantero panameño Armando Polo cambió el verde del Sonsonate, tras dos etapas, por el del Santa Tecla, del fútbol salvadoreño, en donde espera encajar y aportar con goles en su ruta al campeonato. Al ser consultado por El Gráfico.com sobre su cuota goleadora, pues en el torneo Clausura 2019 anotó 13 goles y en la primera etapa con Sonsonate, metió 15, Polo respondió: “Yo no trato tanto de pensar en trazarme metas con los goles, lo que pienso es hacer las cosas bien”.El exfutbolista panameño Blas Pérez asumirá un nuevo reto tras anunciar el miércoles que será comentarista en Univision Sports. De seguro brindará certeras observaciones durante la Copa Oro 2019, que arranca este fin de semana. Mucha suerte Superratón.“El delantero panameño Juan David Tejada, quien milita con el Tampa Bay Rowdies, equipo de la USL de Estados Unidos, ha sido cedido por su club y estará con la selección Sub-23 de Panamá en la etapa inicial de la eliminatoria olímpica ante El Salvador en julio próximo”, anunció ayer la Federación Panameña de Fútbol.“Este es el Sello Postal alusivo a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 que ya se está utilizando en Peru. Quedan 42 días para la máxima fiesta deportiva del continente”, dijo Panam Sports.Luis Fonsi será el artista estelar de la ceremonia inaugural de Lima 2019 El ganador de cinco Latin Grammy será el encargado de cerrar la noche de inauguración el próximo 26 de julio en el Estadio Nacional en Lima, Perú.Plaza Amador hará pronto una conferencia en para informar a la afición y prensa de fichajes, bajas, pretemporada, etc. La Directiva se mantiene reuniones para formar un equipo competitivo para la LPF.La Copa Amistad - 2019 del Campeonato de Mini Baloncesto Femenino, se celebró en la Capital panameña del 3 al 7 de junio; y contó con la participación de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Judío-Panameño y la sede Panamá. Debe repetirse.La construcción del nuevo estadio Calvin Byron, en Bocas del Toro, está casi finalizada. El imponente coliseo, que tuvo una inversión de 9.1 millones de balboas podría inaugurarse a finales de este mes.El ‘Draft’ de los 5 equipos que jugarán desde el 28 de noviembre próximo la nueva temporada de la Liga Profesional de Bésibol de Panamá dejó varios nombres de excelentes jugadores nacionales y extranjeros que vendrán a reforzar el torneo que cada vez se vuelve más atractivo. Los Grandes Ligas Johan Camargo y Ariel Jurado fueron escogidos por los Águilas Metropolitanas y Toros de Herrera (campeones), respectivamente. Los nuevos equipos Astros y Federales picaron por primera vez.El Real Oviedo, club español de segunda división en el que milita el panameño Édgar Yoel Bárcenas, posteó en redes la bienvenida de un nuevo fan, un bebé recién de días de nacido ataviado de ‘azul’.