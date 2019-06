Caldo Deportivo del 13 de junio de 2019

El panameño Luis Tejada marcó un tanto, pero no pudo evitar, el pasado martes, la goleada en contra de su club Pirata FC ante UTC (4-1), en la última fecha del Torneo Apertura peruano y mostró toda su impotencia ante el juez del partido, quien terminó expulsándolo por una fuerte entrada a un rival. Tejada terminó el torneo con 5 goles. La continuidad de ‘El Matador’ está en veremos en ese club.“Hace rato el Pana Tejada es el Patán Tejada, sanción ejemplar ya! Un malcriado!", escribió el comentarista peruano Coki Gonzales en su cuenta de Twitter sobre la reacción de Luis Tejada ante el club UTC.Se escucha fuerte los rumores que en Pandeportes, los “jefes” no autorizaron el pago de la pasada quincena a sus funcionarios, y por ellos tardaron en depositar fondos en las cuentas, afectándolos.Este domingo 16 de junio, en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera, se celebrará la competencia ‘BMX free style’ en categorías de principiante y avanzado. De acuerdo con los organizadores del evento deportivo, el mismo iniciará a las 9:30 de la mañana y tendrá como sede la cancha de El Llano, en Chitré.Las inscripciones en cada una las categorías para esta cita ciclística tienen un costo de de 3.00 dólares por persona.Eduardo Enrique Simmons Porras, Vladimir Eddel Vásquez Guadamuz y Juan Carlos Moreno González, jugadores del Mundial del Barrio fueron inscritos en una beca, de un año, por la Academia de Fútbol Román Torres y Grupo Rey, patrocinador del torneo.“Algunos no entienden que los puestos públicos son 5 años, y que estar preparado para dejar el puesto público es una planificación estratégica, no estarlo genera angustia y desesperación. Haz el bien a todos los que puedas, todo el tiempo que puedas, todas las veces que puedas”, fue la reflexión del exfutbolista Roberto Brown en redes.El Atlético Chiriquí, próximo inquilino de la LPF en su torneo Apertura 2019, anunció ayer que “ya disponibles desde 17 junio paquetes de socio abonado [para temporada de julio ‘19 a julio ‘20].“La próxima semana daremos a conocer más diseños de las Obras de cara a los Juegos #Panama2022, en la foto el Centro Acuático Nacional que ya fue presentado”, anunció el Comité organizador de los JCC2022.El próximo 26 de junio se celebrará una conferencia de prensa en el Hotel Miramar, ciudad de Panamá, para suministrar todos los detalles sobre la versión N° 43 de la Maratón Internacional de Panamá.AFUPTA reprodujo en su sitio web recomendaciones de FIFPro para que los futbolistas sepan tratar a los agentes: Comprobar si el agente consta como registrado en la federación de fútbol. No pagar nunca a un agente antes de firmar un contrato con el club. Y otras.“Esta es la reacción de tu grupo de amig@s cuando : _”, este fue uno de los mensajes posteados por Tauro FC ayer, en referencia al “buen ambiente” de su equipo femenino que jugará las semis de la LFF.Dentro de la edición 2019 de la Copa Oro, de las 16 selecciones participantes México (144,1 millones) es catalogada como el plantel más costoso de la competencia, aunque solo superan por un poco más de 1 millón de dólares el valor de los EE.UU. (142,4 millones) Jamaica y Canadá ocupan el tercer y cuarto puesto, aunque con más de $70 millones de de diferencia respecto a los de mayor calidad. Panamá se ubica en el octavo lugar de los más costosos, con $10,2 millones. Guyana es último con poco más de 2 millones, porque de Cuba no se tiene datos.El equipo Cadete y Juvenil de Taekwondo nacional partió hacia Portland, Estados Unidos, donde competirán en el Campeonato Panamericano de Taekwondo que se celebrará del 12 al 17 de junio.