Caldo Deportivo del 11 de junio de 2019

Con nuevas caras como las de Ronaldo Córdoba (en la foto), Ameth Ramírez, Ernesto Sinclair, Yair Hurtado y Félix Góndola el Sporting San Miguelito arrancó ayer su pretemporada en el Estadio Luis Ernesto ‘Cascarita’ Tapia. Los rojinegros volverán a ser dirigidos en el Torneo Apertura 2019 de la LPF por el experimentado entrenador colombiano Jair Palacios.



Unos 30 jugadores fueron elegidos

“Después de varios días de visorias, donde participaron más de 600 jugadores. Aquí los jugadores seleccionados [de los años] 2001, 2002, 2003”. anunció en redes el campeón Clausura, CAI, para su reserva.





El CAI observará nuevos jugadores

El Club Atlético Independiente (CAI) tendrá visorías hoy y mañana en su cancha en Vía Israel. Los jugadores sin contrato y libres (con paz y salvo) serán observados para formar parte del primer equipo.





Atletas destacan en evaluativo

Atletas de la élite panameña se dieron cita el pasado 7 de junio en la pista del Estadio Rommel Fernández para el Evaluativo de mayores con vistas a las citas internacionales. En el salto en largo, Nathalee Aranda, quien alcanzó los 6,52 metros. En la rama masculina, el vencedor fue Jamal Bowen con un salto de 7.09 metros. Mateo Edward se impuso en velocidad con 10.62 segundos en los 100 m y 21.29 segundos en los 200 metros.





Panamá no es el único “sin fondos”

Una campaña en redes sociales impulsada por los mismos atletas, más un partida gubernamental, aseguró la participación de dos parejas nicaragüenses en el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Sub-21. En Panamá, también los atletas hacen rifas.





González deja de ser DT de la ‘U’

El Club Deportivo Universitario informó ayer que el entrenador panameño Donaldo González no seguirá al frente del equipo para el Torneo Apertura 2019 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). González tomó a la ‘U’ en la mitad del Clausura 2019 y lo clasificó a la fase de playoffs. Además fue subcampeón del Torneo de Copa 2018-2019.





‘Balín’ se despide y se va hoy a México

El mundialista Sub-20, Ángel Orelíen, fue despedido ayer con un reconocimiento de parte de su ex equipo, el Sporting San Miguelito y hoy viajará a México para unirse a su nuevo club, el Cruz Azul.





El Tauro tendrá visorías de reserva

El Tauro FC estará observando hoy y el jueves jugadores nacidos en los años 2001, 2002 y 2003 para formar parte de su categoría reserva. Las visorías serán en el Complejo deportivo de la Siesta, Tocumen.





Critican a dirigencia de atletismo

Existe descontento entre algunos entrenadores y dirigentes del atletismo local porque la federación no realizó el campeonato nacional de esta disciplina por falta de fondos, lo que los deja muy mal parados.





Bishop, entre los mejores del básquet rumano

El basquetbolista panameño Tony Bishop ( de 30 años de edad) fue elegido ayer lunes 10 de junio “el alero del año” e integrante del primer equipo de la Liga de Baloncesto Profesional de Rumania esta temporada 2019, con su equipo BCM U FC Arges Pitesti.





Reflexiones de ‘El Científico’ Núnez

"Si dejas salir todos tu miedos, tendrás más espacio para vivir todos tus sueños". Es una de las reflexiones que dio a conocer Promociones y eventos del Istmo que dijo el púgil Ricardo Núñez.





Jóvenes talentos brillan en prueba

Uno de los mejores valores en juvenil en el Evaluativo de atletas mayores fue David Bosquez, que pasó los 2,08 m. en salto en alto. Mientras que en damas, Kashani Ríos se impuso con 1.75 m y Angela González dejó su marca en 1.70 metros. También destacó Chamal Chambers con 1:51.25 en los 800 m. Y en la zona de lanzamientos sobresalieron Anselmo Delgado 14.18 metros en bala, Jonathan Cedeño 63.82 en jabalina y, en damas, nuevamente de disco Aixa Middleton con 52.89 metros.





Viene carrera anti contaminación

“Corre por un cambio positivo y lucha en contra la contaminación marina”. Ponte las zapatillas y haz la diferencia. Participa en #RunForTheOceans del 8 al 16 de junio. Inscripciones: runtastic.com