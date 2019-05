Caldo Deportivo del 20 de mayo de 2019

“La invitación a conversatorio de todas las partes involucradas con el fútbol de nuestro país es la mayor iniciativa de buena voluntad que he visto en una Federación de Fútbol, buen inicio. Te felicito @manuelearias #SembrandoFútbol @tmuevete”, publicó la semana pasada el exseleccionado nacional y técnico Noel Gutiérrez sobre la Mesa de trabajo ⚽que realizó la semana pasada la nueva directiva de la Fepafut.



Confían que escojan a nuevo director

La dirigencia deportiva cifra la esperanzas que se escoja a un nuevo director de Pandeportes que tenga la vocación de ayudar y trabajar por el deporte nacional en todas sus disciplinas sin ningún miramiento.





Aguadulce tendrá su nueva cancha

El distrito de Aguadulce en la provincia de Coclé, contará con una nueva cancha sintética en Los Marineros. La cancha será con medidas 90X45 metros y tendrá capacidad para 200 personas.







Pittí pitará en la Copa Oro 2019

El panameño Jhon Pittí fue seleccionado para participar en la Copa Oro 2019 de Concacaf que se disputará del 15 de junio al 7 de julio próximos, tras la lista de 48 árbitros y árbitros asistentes publicada el pasado viernes por la Concacaf.

La Concacaf también incluyó como árbitros reservas en el torneo a sus compatriotas José Kellys y Oliver Vergara como parte del Programa Avanzado de Árbitros Talentosos (TARP).





Fanático del CAI recibió donación

El Club Atlético Independiente (CAI) informó que uno de sus patrocinadores donó a uno de sus fanáticos una silla de ruedas, como parte de su labor social con sus hinchas. La entrega se dio el pasado 14 de mayo en su juego de playoffs como local ante CD Universitario.





Desmienten roce con su técnico

Eleven Sports, empresa que maneja la imagen del delantero panameño del The Strongest boliviano, Rolando Blackburn, aclaró que no hubo ningún problema entre el jugador y su técnico Pablo Escobar, luego que corriera el rumor sobre una posible discusión. No jugó el pasado miércoles ante Blooming porque está en capilla ardiente.





Panamá acogerá torneo de judo

La Copa Panamericana de Judo Adulto se realizará en Ciudad de Panamá del 23 al 27 de mayo. Este evento será el último clasificatorio del Judo para los Juegos Panamericanos de Lima 2019.





“Mi vida da para más películas”

El exboxeador panameño Roberto Durán afirmó que se siente un "Harry Potter" y más, porque la historia de su vida da para una saga de "10 o 20 películas", tras lanzar su documental "I Am Duran" ("Yo soy Durán").





Ortega renovará con el Manchego

El defensa panameño José Arturo Ortega, de 20 años, está cerca de renovar con el CD Manchego, equipo de la tercera división de España para la temporada 2019-2020. Ya hay un principio de acuerdo.





Panameño Fraiz convocado a la Sele Andaluza

El lateral izquierdo panameño del Vélez CF, equipo de la tercera división de España, fue llamado la semana pasada a la Selección de Andalucía para la convocatoria que se llevará a cabo este jueves 23 de mayo en la Ciudad Deportiva de Cártama, según informó su equipo en sus redes.





Se hizo justicia con Torres

“El fútbol es justo con 'Chalate' luego de la pesadilla que vivió con Santa Gema. El Platense tomó una buena decisión: el panameño 🇵🇦 tiene capacidad y jerarquía”, publicó el periodista Álvaro Martínez.





‘Chalate’ listo para dirigir a Platense

El panameño José Anthony Torres espera seguir creciendo como entrenador en Honduras, luego de ser confirmado el pasado jueves como nuevo DT del Platense F.C. para el Apertura 2019 de Honduras.



“Agradecido con Dios por la oportunidad que se me está dando, igual con el equipo que me llevó cuando fui jugador. Vamos a tratar de hacer las cosas bien como lo hemos venido haciendo aquí en Panamá para seguir creciendo como entrenador”, sostuvo ‘Chalate’ al diario Diez.







Luchan por el uso del Rommel

Sigue la pugna por el uso del Estadio Rommel Fernández entre la disciplinas de atletismo y el fútbol. Este ultimo deporte tiene el control de estas instalaciones deportivas en Juan Díaz.