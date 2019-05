Caldo Deportivo del 13 de mayo del 2019

La dirigencia de karate de Panamá solicitará a las nuevas autoridades de Pandeportes, una vez tomen posesión, una reunión para plantearles las urgentes necesidades que tienen sus atletas a nivel nacional. Además de informarles de los proyectos de masificación de esta disciplina, que ya empieza dar los resultados en los torneos nacionales e internacionales.Los dirigentes del taekwondo nacional manifestaron que “esperamos que el nuevo gobierno nos pueda dar respuesta al apoyo económico y de un lugar de entrenamiento adecuado para nuestros atletas”.Esta semana la organización de los JCC 2022 tendrá su segunda auditoría ante el Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe. Sus altas autoridades nos visitarán.La Comisión de Speedball de la Asociación Deportiva Panameña de Paintball hizo un llamado a todos los entrenadores de paintball que aspiren ser parte de la comisión técnica de entrenamiento de la Selección Nacional 2019 para su participación en el Amistoso de la 507 paintball League. Son 18 requisitos que solicita este grupo deportivo para esa posición. Más detalles en www.adepap.org y en las redes sociales de la asociación.La preselección de baloncesto U-17 de Panamá está entrenando en un recinto privado con miras a su participación en el Campeonato Centrobasket Sub-17, del 24 al 28 de julio, en San Juan, Puerto Rico. Ya es hora de que básquet local tenga su propia instalación.El exnadador Diego Castillo posteó: “Yo no me alegro o no de esto. Lo plasmo porque es importante ver como quizás el levantamiento de los atletas llegó al elector de a poco. El deporte es algo tan humilde y lindo, que como dicen en el fútbol. "La pelota no se mancha", en referencia a los resultados de las elecciones.Algunos son de la tésis que Panamá no requiere de estadios olímpicos y está bien con coliseos chicos y sectoriados. No sé quien tendrá la razón, pero necesitamos más y mejor estructura deportiva.Pandeportes usa las redes para tirarse flores: “El nuevo estadio de fútbol de Los Pozos fue uno de los 45 proyectos de estructuras deportivas que desarrolló el Gobierno en Herrera a través de Pandeportes”, posteó.No se si Pandeportes se ha percatado, pero en La Chorrera hay muchos que practican deportes acuáticos, tal vez la nueva administración tenga que “explotar” ese talento en Panamá Oeste.El nadador panameño Benito Perlaza obtuvo dos medallas (oro y plata), además de la clasificación a los Juegos Paralímpicos de Lima 2019, en el Abierto Nacional de Para-natación 2019, en Medellín, Colombia, realizado entre el 6 y el 12 de mayo pasado, donde participaron más de 340 atletas.El tritón panameño Édgar Crespo llegó el pasado 11 de mayo a 30 años de edad. El multipremiado nadador festejó a lo grande y espera representar lo mejor posible al país en los próximos eventos.Camilo Amado, presidente del Comité Olímpico de Panamá, posteó la semana pasada en su cuenta de Twitter @cjamado: “Han pasado más de 6 meses desde que @ContraloriaPma y @PGN_PANAMA [Procuraduría de la Nación] anunciaron investigaciones. Es hora de conocer aunque sea un buen informe de como se manejaron los dineros... Mantener al director de @pandeportes [Mario Pérez] en el puesto y todo calladito solo indica que quieren taparlo”.Molten seguirá siendo el balón oficial de Fepafut por los próximos 4 años. Lo firmó Pedro Chaluja como fue su último acto como presidente. Esto lo tendría que revisar el nuevo presidente. ¿No?