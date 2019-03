Caldo Deportivo del 5 de marzo de 2019

El baloncesto panameño tiene la oportunidad este mes de empezar a renovarse por completo. No solo el cambio de mando en la junta directiva de la Federación Panameña de Baloncesto, con unas elecciones que aún no se han anunciado que día se harán. El único, por ahora, que se ha postulado es Álvaro Crespo. El actual federado Jair Peralta no se ha definido si continuará.







Organización de gran nivel

La Federación Panameña de Béisbol ha demostrado que en organización de los campeonatos nacionales nadie les gana. Lástima que se ha salpicado con escándalos de manejos irregulares entregados por Pandeportes. Sin embargo, el ‘show’ en el campo de juego es de gran nivel y la masiva asistencia del público es prueba de ello.





¿De nuevo relegada o siempre ha sido así?

La federada de judo y secretaria general del Comité olímpico de Panamá (COP), Estela Riley se ha vuelto a quejar a través de una carta abierta publicada en las redes sociales, donde denunció que no es tomada en cuenta, ni por el personal administrativo y mucho menos por junta directiva del COP, para que ella pueda asistir a los reuniones de este organismo olímpico nacional. No es la primera que Riley pasa por esta bochornosa situación, que ya según ella, esto se ha vuelto recurrente en el COP.







Empieza el circuito Trail

La primera de las tres carreras del Circuito Trail Mobil 2019, organizado por el Club Corredores del Istmo, será el 17 marzo en los bosques que rodean las instalaciones de Panamá Pacífico. Con distancias de 10K y 5K recorrerá un sinuoso trillo de bosque seco. La partida será a las 7 am y como los ocho años anteriores se montará una gran fiesta deportiva en el punto de meta. Las otras dos carreras que componen el circuito se celebrarán el 14 de abril en Cocoa Plantation con rutas de 15 y 5 K, y el evento culminará el 12 de mayo en el Lago Miraflores, a orillas del Canal de Panamá, donde se correrán distancias de 21 K y 5 k.