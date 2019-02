Caldo deportivo de 26 de febrero de 2019

Convención de boxeo inicia hoy

Hoy será la Ceremonia de Inauguración de la III Convención Nacional de Boxeo. Pandeportes y la Comisión de Boxeo Profesional, abordarán, los días 26 y 27 de febrero, en el Hotel El Panamá, Salón Portobelo, desde las 9 a.m., varios temas como la Modificación al Reglamento de Boxeo, Conferencia Antidoping, Convivencia del Boxeo Amateur y profesional, seminario de jueces y árbitros.

No creen que se podrá usar ahorita

Fuentes de la Federación Panameña de Fútbol indicaron que el CD Universitario está haciendo un gran trabajo con su estadio en Coclé “pero no estaría listo pronto para usarse en el Torneo Clausura 2019”.

Avanza bien el estadio académico

El CD Universitario, equipo de la Liga Panameña de Fútbol posteó ayer “poco a poco avanza la construcción del estadio Universitario [Coclé], con muchas ansias esperando la culminación de las obras”.

¿Estos dos legendarios vistieron por última vez la camiseta de Panamá?

El partido de ayer, de la Selección Mayor de Baloncesto de Panamá ante México (en tierra azteca), por el último encuentro de los clasificatorios de América para el Mundial FIBA 2019 en China, que a la postre el equipo canalero ya está eliminado, supondría la última vez que los canasteros Michael Hicks (42 años) y Joel Muñoz (38 años) usaran la “Camiseta Nacional de Panamá”. El quinteto perdió el pasado viernes ante Estados Unidos.

Pregunta sobre los planes de Carvanal

El nadador panameño Édgar Crespo tiene una duda: “A despertar que ya viene Carnaval ¿Cuáles son tus planes para estos días? Feliz semana a todos!!! Time to wake up, Carnival is coming What are your plans for these coming days? Happy week y'all!!!”.

Aplaude al CAI por su elegancia

“La consecución de una digna carrera profesional. Estas imágenes dignifican la profesión”, posteó ayer el presidente de AFUTPA, Juan Ramón Solís, a un conjunto de fotos del equipo del CAI (de la LPF) cuando se disponía a viajar el pasado domingo a Toronto para medirse al Toronto FC, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions.

Real Oviedo y su joyería en redes

El Real Oviedo, equipo español del panameño Édgar Yoel Bárcenas, lanzó en su sitio web su línea de joyería, con pulseas y relojes con precios que oscilan entre los 20 a 120 dólares (en promedio).

Seattle Sounders repasa su historia

El Seattle Sounders FC, equipo donde milita el defensa panameño Román Torres, posteó en Twitter unos dibujos en que se ilustran pasajes de la historia del club de la MLS, como su debut en el 2009.

Inicia preparación para torneo U17

La Preselección Nacional de Baloncesto Masculino U17 arrancó ayer los entrenamientos, en la ciudad de Panamá, con miras a su participación en el Torneo Centroamericano - COCABA - Guatemala 2019.

Capacitan a taekwondistas con varios cursos

El pasado fin de semana se realizó la primera Jornada de Capacitación de Arbitraje 2019, con la participación de entrenadores, árbitros y atletas de todo el país. La Liga Provincial de Panamá colaboró con la organización de los cursos en la Escuela Taekwondo Panamá.

Glorias Baruenses con 36% de avance

“Avance de un 36% se encuentra el nuevo estadio de béisbol en Puerto Armuelles Chiriquí, se trata del nuevo Glorias Deportivas Baruenses”, informó Pandeportes. La obra cuesta unos $6 millones.

Carrera para promover la buena salud

La primera versión de la carrera 3x5 kilómetros, que la empresa Sanofi, junto a su marca Gelicart Action (Colágeno hidrolizado en polvo), con el apoyo del Club Corredores del Istmo se estará realizando ‪el domingo 7 de abril de 2019,‬ en el Causeway de Amador, Ciudad de Panamá. La coach de salud, Andrea Rivas Maal, dio a conocer, la semana pasada durante la presentación de la carrera, varios consejos deportivos y de nutrición para cruzar con éxito la meta de los 5 kilómetros.

Le manda “CC” a Pandeportes

El periodista deportivo nacional Álvaro Martínez compartió en las redes está foto de una panorámica del estadio Muquita Sánchez, en La Chorrera con el mensaje: “¿Y el 'Gato' Brujo [coliseo de béis] pa' cuándo? Cc: @Pandeportes”.