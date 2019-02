Caldo Deportivo del 21 de febrero de 2019

Apoyo paupérrimo para estos atletas

Revelarán delegación canalera a Juegos Especiales en Abu Dhabi

Ciclistas piden luces en la Cinta

Felicita al fútbol panameño

Luchadores esperan gimnasio pronto

‘Beto’ Remón sigue en el olvido

Lo postulan para la Sele sub-20 de fútbol nacional

Atletas originarios esperan promesa

Edward tiene nivel panamericano

Ricardo Concepción, entrenador de atletas en la provincia de Panamá Oeste, dijo que el velocista Alonso Edward, es el único panameño que puede tener las posibilidades de estar en el podio, en los Juegos Panamericanos. Concepción evaluó que el atleta ha podido elevar su nivel de competencia, porque él ha tenido la oportunidad de viajar y competir y entrenar fuera del país.