Caldo Deportivo de 19 de febrero de 2019

El mensaje de una fisioterapeuta

La fisioterapeuta del San Francisco (de la LPF), Stephanie Acosta, ‏ posteó en redes: “No me voy a cansar... ¿te puedes lesionar en cancha de grama sintética o de grama natural que si hay mayor predisposición en una o en la otra? Si, y esto va depender mucho del mantenimiento que se le de. pero ambas en mal estado son letales Ahora bien no satanicemos las canchas, que muchas en Panamá están en mal estado es cierto! Ahora bien ... ¿qué haces tú para prevenir una lesión? ¿Qué haces tú para evitar lastimarte si sabes que te toca jugar en una cancha en mal estado?”

Campamento de provecho a atletas

La atletas cadete Emma González y Johana Pineda de la Federación Panameña estuvieron en el Campamento Internacional de Taekwondo, de la Federación Colombiana de Taekwondo en el CIARTKD de Sogamos Bocaya, del 14 al 16 de febrero, teniendo una destacada participación en miras de sus futuras competencias.

Celebran al Salón de la Fama de MLB: Mariano Rivera, con suéteres

En Internet ya se comercializa sudaderas y suéteres conmemorativos al “Hall Of Fame de la MLB 2019”, el panameño Mariano Rivera. “¡Siendo la primera camiseta de jugador! Reconocido como el mejor de todos los tiempos para realizar su trabajo en un campo de béisbol, vaya a trabajar. Sería una cosa si nuestro reconocimiento de Mariano Rivera tuviera que ser a regañadientes de alguna manera”, indica nemnuocaz.com y www.nhltee.com

Curso de tenis de mesa avanza bien

El Club de Herrera de tenis de mesa (Ping-Pong) realiza ya hace un mes un campamento en las Canchas de tenis de Carlos Peralta, de la ciudad de Chitré para niños y niñas, de 5:30 a 6:30 de la tarde.

Para más datos contactar a los celulares: 6781-2175 y 6980-9631.

Tauro felicita al CAI pero no tanto

El Tauro F.C.posteó ayer un curioso mensaje para el CAI: "Felicitamos al @CAIPanama por su gran iniciativa de “Fútbol con Salsa” para promocionar el partido de mañana [hoy]. Les deseamos la mejor de las suertes representando a Panamá vs Toronto FC. ¡Vamos! (Pero suerte sólo para mañana [hoy], porque jugamos [en la LPF] este fin de semana)".

Todos al Muquita, hoy a las 6:00 p.m.

A parte del ¡Fútbol Con Salsa!, el “pre-show” musical en el CAI- Toronto, en el estadio “Muquita” Sánchez, en La Chorrera, la entrada a este encuentro será gratis para los menores de 12 años de edad.

Otro beneficio para los de AFUTPA

Asociación de futbolistas de Panamá (AFUTPA) informó sobre los beneficios de sus afiliados con el INADHE. Para mayor información contactarlos a mail Info@afutpa .com, o 385-9850 / 385- 9851”.

Piscinas estarán listas este semestre

Pandeportes prometió que las renovaciones de las piscinas Adán Gordón, en la ciudad de Panamá, y la piscina olímpica de David, en Chiriquí, estarán listos para ser entregados durante este semestre.

Congratulaciones a los campeones del ajedrez en una cita provincial

El Royal Chess Club felicitó a todos sus atletas por “tan excelente Torneo, en especial a Aldair Ferreira Campeón Provincial Sub. 20; Miguel Ferreira Campeón Provincial Sub. 18 y Salma Gómez Campeona Provincial Femenina Sub. 14. Todos clasificados para el Campeonato Nacional”.

Se supervisarán las elecciones

El subdirector de Pandeportes, Alberto Guerra reafirmó que se supervisarán todos los procesos de votación en las federaciones deportivas nacionales que culminarán en marzo próximo.

Paralímpicos en duda para Lima

La participación de los 24 atletas paralímpicos de Panamá en los próximos juegos de Lima 2019 está en duda, ya que hasta el momento no han recibido la confirmación del apoyo económico de parte de Pandeportes, para que ellos asistan a esta competencia que serán en Perú.

“Por el momento, ellos (los deportistas) provenientes de las diferentes de provincias de la República de Panamá están entrenando para esta cita”, afirmó Esther Fashka, presidenta del Comité Paralímpico de Panamá.

Paralímpicos serán incluidos

“Los atletas paralímpicos serán incluidos en cada una de las federaciones deportivas”, así lo confirmó el director general de Pandeportes, Mario Pérez. ¡Esperamos que cumpla!