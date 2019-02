Caldo Deportivo del 14 de febrero del 2019

Cooper parece olvidarse de Chile

“Armando Cooper no tuvo oportunidad en Universidad de Chile, pero ahora es pieza clave en el Maccabi Petah-Tikvah F.C. de Israel. Es mas, el pasado fin de semana anotó un golazo”, informan medios chilenos. Y es que el panameño anotó el 9 de febrero su primer gol en la victoria de su club 2-0 ante Ironi Kyryat, en la Primera División del fútbol de Israel.







El Calvin Byron está casi listo

El estadio de béisbol Calvin Byron de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, está prácticamente listo. La obra de más de $9 millones estará lista para finales de este febrero, “si el clima lo acompañe”.







Camargo Power y sus promos

El pelotero panameño Johan Camargo promociona el ‘Camargo Power’, un kit de sueter y pelotas de béisbol autografiadas que él ha usado. Se pueden conseguir en @Cargo2493 y @CamargoBraves.







Retrasan la apertura del nuevo campo del Club Universitario de LPF

El CD Universitario‏ informó que “El partido inaugural del Estadio Universitario [en Penonomé, Coclé] se ha pospuesto. Queremos tener un estadio y un engramado en las mejores condiciones para recibir a los nuestros y a nuestros jugadores. Jugaremos la cuarta fecha el sábado 16 de febrero ante San Francisco FC en el [estadio] Maracaná, [en El Chorrillo, Ciudad de Panamá]”. El equipo académico iba abrir su coliseo este fin de semana.







El incombustible ‘Matador’ Tejada

El delantero panameño Luis Tejada seguirá un año más en el fútbol peruano, esta vez con la camiseta de Molinos El Pirata tras haber jugado la última temporada en el Sport Boys. 'El Matador' jugará a sus 36 años en el decimosexto club de su carrera y el quinto en Perú.







Le gusta Dely Valdés como DT

“Me pareció muy bien su designación, es un técnico que ya estuvo conmigo. Espero que no sea interino, que sea técnico más tiempo. Son decisiones de la federación. En lo personal me gusta, Estos días no he hablado con él, cuando llegué sí lo hice. Me ha dicho que estar en el Oviedo es una la oportunidad”, indicó Édgar Y. Bárcenas sobre la escogencia de Julio D. Valdés como DT interino de Panamá.







¿Metro local con espacio para bicis?

El alcalde de la bicicleta en Panamá, Juventino Quiróz, posteó esta foto de un tren que tiene espacios para colocar bicicletas. En Panamá tal vez esta iniciativa debe implementarse, pero ¿cómo?







Premiarán a los mejores del torneo

Este 16 de febrero, a las 3:30 p.m., en el Tucán Country Club (Cocolí, Arraiján), se hará la ceremonia de premiación del torneo de golf, el Copa Tech Ops 2019. En esta edición, se reunieron más de 100 jugadores.







¿Complicada la llegada de Guerra?

Según Harmodio Arrocha Jr.: “La llegada de Manny Machado a los Padres de San Diego afectaría las aspiraciones del panameño Javier Guerra con los Monjes. San Diego lanzó una oferta a Machado por $250 millones.







Juan Carlos Tapia le augura mala suerte al exboxeador Mayweather

El comentarista deportivo panameño Juan Carlos Tapia‏ posteó: “Les garantizo que en 10 años, no tiene un centavo. Lo he visto muchas veces. Que dolor”. Esto en referencia a un vídeo del expúgil estadounidense Floyd Mayweather, en el que se le ve rodeado de dinero y mucho oro.







Quiere a Arroyo en el Real Oviedo

El actual jugador del Árabe Unido, Abdiel Arroyo fue nombrado por Édgar Bárcenas al consultarle qué otro panameño le gustaría llevar a su club, el Oviedo: “Me traería a todos...un delantero, Abdiel Arroyo”.







Bárcenas recibe premio como mejor jugador de enero en la Liga 1 / 2 / 3

Édgar Yoel Bárcenas recibió ayer el premio que le acredita como mejor jugador del Real Oviedo el pasado mes de enero: el ‘Premio Jugador Cinco Estrellas Mahou‘. Un galardón que entregan los aficionados del equipo. Trofeo que se ha ganado por ser la clave del resurgir del equipo. Sus goles, su importancia dentro del campo y la capacidad de desborde y desequilibrio que posee no han pasado desapercibidas para los seguidores azules. Él volverá esta semana tras sanción y ya piensa en ganar al Alcorcón.







¿Virtual nuevo DT de Panamá?

“Mr. Julio Dely será el técnico de Panamá camino a Catar 2022, pase lo que pase en los próximos amistosos, confirmó Manuel Arias, virtual Presidente de la FEPAFUT”, se señaló en El Marcador TV.