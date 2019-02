Caldo Deportivo de 8 de febrero de 2019

Una alianza de tecnología

La plataforma de negocios integrados de la compañía InterFuerza será puesta a disposición del Club Deportivo Atlético Chiriquí.

Esto, tras la firma de contrato de colaboración mutua. El equipo participa en el Torneo Clausura 2019 de la Liga de Ascenso, organizada por la LPF. La empresa ofrece soluciones en la Nube para control de procesos operativos y otras.

Ciclistas piden seguridad en ciclo vía

Los ciclistas en la ciudad de Panamá piden a la Alcaldía que refuerce la seguridad en los cruces de las calles con vía Cincuentenario los domingos por que los autos pasan sin importarles los ciclistas.

Más de $7 millones para estadio de flag

El estadio Emilio Royo, coliseo que está en construcción y que servirá para la práctica del Football Americano y Football Flag tendrá capacidad para 3,200 personas y está en la ciudad Irving Saladino.

Confía en uso de nuevo recinto

“Estamos muy contentos por la construcción del Estadio Emilio Royo, una facilidad para nuestra disciplina ya que el football sigue creciendo y se requiere un espacio que siga incentivando la practica de este deporte que durante los últimos 4 años ha traído importantes premios internacionales a Panamá, incluyendo un Campeonato Mundial”, expresó el presidente de la PFL, Luis Alfredo Navas, sobre la construcción de un estadio para football y flag.

Buscan atraer a los jóvenes a LPF

“¡Si tienes entre 13 y 17 años esto es para ti! Durante toda la ronda regular del Clausura 2018, presenta tu Cédula Juvenil al comprar tu y pagas B/. 3.00 en preventa o B/. 3.50 en la taquilla de todos los estadios. ¿Quién dijo q ir al no es cool?”, es la promo de la LPF.

“No pido renuncia, solo que trabaje”

A mi no me corresponde pedir la renuncia al director de Pandeportes, pero si puedo exigirle que trabaje por los atletas”, indicó Camilo Amado , presidente del Comité Olímpico de Panamá (COP), que prácticamente está en confrontación frontal con el Sr. Mario Pérez, al señalar que él no coordina nada en materia deportiva con el COP. Lo peor, Pérez no dice si quiere está boca es mía.

Gimnasia va a escoger dirigencia

Las elecciones de la gimnasia nacional se realizarán hoy, 9 de febrero, en Hotel Caribe, 9.00 a.m. con 4 ligas provinciales habilitadas: Herrera, Chiriquí Veraguas y Coclé. Teresita dice que está fuera.

Atletas solicitan apoyo para el ciclo

Los atletas de Panamá que están en la búsqueda de los cupos para la clasificación del ciclo olímpico de Tokio 2020, y para lograrlo estos deportistas, solicitan el apoyo del gobierno y la empresa privada.

Stoute a confirmar juegos del 2022

El presidente de Odecabe, Steve Stoute vendrá a Panamá el 18 de febrero para confirmar si el país tiene interés en los juegos 2022.

Solicitan que se les construyan instalaciones

Los deportes que no tienen campos de juego, ni lugares para entrenar en Panamá, confían que ahora que se gestionan los fondos para los juegos del 2022, se construyan instalaciones que no requieren de gran cantidad de dinero, ni mucho trabajo para ser construidas para su uso.

Los Taurinos no quieren bengalas

El Tauro FC lanzó una nueva campaña para sus fanáticos: “Un taurino no perjudica a su club. Dile #NoALasBengalas”. En referencia a las bengalas encendidas desde las gradas, algo que se sanciona.

Quieren su centro en Pandeportes

El Centro de Alto Rendimiento de Deportes de Contacto de la ciudad deportiva en Pandeportes, en Juan Díaz, fue demolido desde hace meses y los atletas de estas disciplinas no tienen donde entrenar. Ellos esperan que la empresa que se ganó la licitación para construir el nuevo templo del combate en Panamá, lo construya lo más pronto posible, para poder tener cada una de esas disciplinas, su espacio especializado para el desarrollo del estos deportes que tienen ya exponentes de gran talento.

Nueva sumatoria del Alianza FC

Alianza FC anunció la contratación del volante ofensivo Yeferson Paz. El venezolano de 28 años proviene del de la primera división de su país. Podrá jugar mañana ante Tauro.