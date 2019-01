Caldo Deportivo del 31 de enero de 2019

Provincia de Chiriquí será sede de un campeonato de taekwondo local

La Federación Panameña de Taekwondo organiza para el sábado 11 de mayo, de 9:00 de la mañana a las 12:00 mediodía, el ‘Open Taekwondo Chiriquí 2019’, en el Gimnasio de Los Naranjos, ciudad de Boquete, provincia de Chiriquí.



Competirán en las categorías: Poomsae (figuras) y Combate: Infantil, Cadete, Juvenil y Adulto. Para más información llamar al celular 6616-3757.

Esperan que reactiven la ciclovía

Con la finalización de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en nuestro país, los ciclistas esperan que la Alcaldía de Panamá reactive este fin de semana, la Ciclovía recreativa para usarla los domingos.

Del Piero visitó la ciudad de Panamá

La leyenda del fútbol, el italiano Alessandro Del Piero compartió en redes sociales varias fotos en su visita a la ciudad de Panamá y hasta pidió recomendaciones sobre la comida panameña.

Le dicen adiós a Campuzano

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) lamentó, a través de redes sociales, “el fallecimiento del director técnico Agustín Campuzano en su natal Cuba. Campuzano llevó a la selección de futsal de Panamá a los mundiales de Tailandia (2012) y Colombia (2016), además fue subcampeón (2013) y campeón (2017) en los Juegos Centroamericanos”. También fue director de desarrollo de fútbol de la Fepafut. Paz a su alma.

Teme represalias por posible paro

Juan R. Solís, de AFUTPA, anunció que los futbolistas locales podrían recibir sanciones de la FEPAFUT, clubes y LPF, si se acogen a una huelga por los impagos de tres clubes de la LPF, tras el llamado a la medida de presión que tiene la AFUTPA para este 1 de febrero.

¿Será que necesitamos al Papa?

El exjugador Roberto Brown quisiera que el gobierno y los dirigentes deportivos del país se mantuvieran en modo “JMJ”: “Mi nuevo hashtag #ComoALaJMJ Si se atendiera el deporte nacional #ComoALaJMJ Si se atendiera la cultura #ComoALaJMJ Si atendiéramos al vecino como #ComoALaJMJ. ¡Tenemos capacidad para llevar a cabo esa y cualquier otra labor que nos propongamos! ¿Qué es lo que nos limita?”.

Tendrán que salir a pedir plata

El Comité Olímpico de Panamá lanzará el proyecto de recaudación de fondos “#unpaísunequipo”, en su sede de Llanos de Curundu, ciudad de Panamá, el jueves 7 de febrero, a las 10:00 a.m.

Circuito tendrá cambios en el 2019

Se escucha por allí que hay cambios en la junta directa del Circuito Internacional de Panamá, lo que sería la razón del atraso en el inicio de la temporada de carreras en 2019. Este fin de semana empezaba el Drag.

A remozar la Cinta luego de la JMJ

Los usuarios de la Cinta Costera esperan que la administración del MOP, encargada de esta área en la ciudad, le de el mantenimiento adecuado pasada ya la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ 2019).

Nominado a jugador de Enero en la liga 123

El volante panameño Édgar Yoel Bárcenas del Real Oviedo está nominado a “Jugador del Mes de enero” de LaLiga 1|2|3 (2da división), junto a Roberto Torres del Osasuna y Cristian Álvarez del Zaragoza. Esta es la primera vez que Bárcenas está nominado desde su llegada a España, donde ha marcado 5 goles.

Apoya a equipo de una liga de flag

La modelo Joseline Pinto, al igual que otros famosos del patio, le mando todas la buenas vibras a la Liga de Flag Football de Panamá, en especial al equipo de Bears Moms quienes se preparan para la liga.

Juegos del 2022 en peligro inminente

La amenaza de que Panamá no pueda cumplir con los fondos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2022 se confirma cada vez más cerca. Una deuda con la Organización Deportiva del Caribe por cerca de los 400 mil balboas puso en alarma al organismo. Mientras que en Panamá, el director de Pandeportes no han respondido ante ese compromiso y mucho menos al llamado de atención del comité organizador de esta justa regional del 2022. Mejor aceptar que no se va hacer y se acabo esto.

¿Conferencia para avalar huelga?

La AFUTPA no se rinde en sus planes de boicot con el inició del Clausura 2019 este 1 de febrero y para ellos tendrá mañana jueves 31 de enero una conferencia (12 m.d.) en sus oficinas en Plaza Carolina.