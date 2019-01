Caldo Deportivo de 22 de enero de 2019

Dirigente del boxeo celebró un año más

El dirigente boxístico panameño e internacional, José Oliver Gómez, ajustó ayer un año más de vida. Educado en la “University of Nebraska- Lincoln”, en Lincon, Nebraska, EE.UU., el panameño sirvió a su país, ad honorem, como miembro de la Comisión de Boxeo Profesional de Panamá (COMIBOX). Actualmente, continúa su labor en el boxeo internacional como “Presidential Advisor” (Consejero Presidencial) de la AMB.

A evaluar sitios luego de evento

Se espera que después de la JMJ, Pandeoprtes haga una evaluación del estado de los coliseos y gimnasios que utilizaron para actividad religiosa que se desarrolló en la ciudad capital y el interior del país.

“No soy un crack, soy habilidoso”

El panameño Ángel Orelien, ayer después del entrenamiento de la Sele dijo que no es un “crack” en el fútbol: “Crack no soy, crack son Cristiano [Ronaldo] y [Lionel] Messi. Soy un jugador habilidoso”.

Orelien descarta llegar al Cruz Azul

Sigue fuerte el rumor sobre que la promesa panameña del fútbol, Ángel Orelien se sumaría al plantel de la Sub 20 de Cruz Azul abril de 2019. A pesar que el DT Pedro Caixinha ya negó dicha firma y el propio jugador aseguró que de todas las ofertas, son su promotor y el club quienes se están haciendo cargo, no él. "Yo me dedico solo a jugar, eso lo sabe el club Sporting (San Miguelito), que es el que está en negociaciones, y mi agente. A mí solo me importa jugar", dijo. El futbolista de 17 años negó que vaya a firmar.

Colombiano llega al Alianza F.C.

El Alianza, F.C. anunció su “refuerzo de Lujo: Mike Campaz (Colombia y Guinea Ecuatorial), 31 años, volante de contención, proveniente del Neftchi Baku, de Azerbaiyán”. El equipo verdolaga muestra garras con este jugador que ha militado en clubes de Costa Rica y Colombia.

Piscina reporta paso lento

La piscina Adán Gordón, en Calidonia, sigue avanzando, pero a paso muy lento. Mientras tanto, los atletas deben trasladarse a Juan Díaz para poder entrenar o tienen la opción de ir a la piscina de Albrook para poder ejercitarse en las rutinas. Por su parte, Pandeportes debe presionar a la empresa para que se termine esta obra, que tanto se necesita.

Bolos en la lucha por la dirigencia

El boliche está pugna por la impugnación que se interpondrá por la irregularidad de instalar la misma junta directiva en la elección. Se informará por una carta al COP y a Pandeportes.

Piden intervención de Pandeportes

Los bolicheros ante la situación de elecciones en este deporte hacen un llamado a Pandeportes, para que tome una acción que defina estas irregularidad de escoger a la misma junta directiva del deporte.

Compañía se sumará a proyecto

“Otra empresa más se sumará al proyecto al trabajo en bici. Y esta vez es en grande. Les dejo en expectativa”, informó el ciclista y Alcalde de la bicicleta en Panamá, Juventino Quiroz, a través de las redes sociales.

Entre tacos, sin plantilla, y canchas dañadas

La fisioterapeuta del San Francisco FC, equipo de la LPF, Stephanie Acosta, publicó ayer en redes sociales: “Se quejan del mal estado de las canchas de fútbol y cuando miras los tacos [zapatos] No usan plantillas. Quiéranse un poquito. Buen consejo de una especialista.

“Ahora sí llegan los goles” al Oviedo

“Ahora, sí llegan los goles. Eso facilita que nuestro fútbol se vea mejor”, afirmó Édgar Yoel Bárcenas, extremo del Real Oviedo, de la segunda división del fútbol español, que ganó el pasado domingo.

Otra buena actuación de Bárcenas

Édgar Yoel Bárcenas marcó el domingo un gol y llegó a cinco con el Real Oviedo, en la victoria de su equipo 0-2 al Extremadura, en duelo por la fecha 22 de la Liga 123 de España. El panameño es figura en el club que lucha por subir a primera división. Por esta buena actuación, Bárcenas ganó el título de “jugador Hyundai” de ese partido (Extremadura-Real Oviedo) del sitio web ElDesmarque. “Estuvo muy participativo, no cometió errores graves y, además, fue clave en los dos goles”. El pana está encendido.

500 partidos y 253 para Nicolás Muñoz

Isidro Metapán‏ felicitó al pana Nicolás Muñoz “por haber llegado a los 500 partidos en la 1ra División de Fútbol de El Salvador. Además de ser el segundo goleador histórico de esta liga con 253.