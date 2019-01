Caldo Deportivo del 18 de enero de 2019

Chen ‘bendice’ a equipo de flag

El defensa del Árabe Unido Roberto Chen le deseo éxitos al equipo de St.mary moms, que competirá en la Liga de Flag Football Panamá.

“Gracias a nuestro gran amigo y miembro de la selección nacional de fútbol @redchen24 por el apoyo”, le contestó el equipo. Al igual que él, reconocidas figuras nacionales (como Irving Saladino) les han mandado apoyo a este conjunto.

Una celebración por todo lo alto

El Club de Yates y Pesca de Panamá, en la Bahía de Panamá, Cinta Costera, celebró ayer sus 63 años de fundación para la ocasión se iniciación de 14 socios, como parte de la tradición del club.

Centro es esperado por los atletas

El Centro de Alto Rendimiento de Deportes de Contacto en Pandeportes, es esperado por los atletas de estas disciplinas, ya que se prometió que se construirá en la ciudad deportiva Irving Saladino.

Un mini papamóvil para la JMJ

“El papamóvil listo para su misión esperando si ocurre un milagro estar en la JMJ”. Es el deseo de Rommel Bravo, talentoso joven capireño que se dedica a la confección de autos miniaturas. Él posteó este mensaje con la foto de una recreación de el papamóvil, esperando poder asistir a la JMJ d ela próxima semana en ciudad capital, para exhibir estos modelos a todos los peregrinos y al papa Francisco. Ojalá se cumpla esto.

Pequeñines dejan en alto a Panamá

Las categorías Sub-7, Sub-11 y Sub-13 de la Academia de Fútbol Proyecto FF, del entrenador Felipe Fuentes, regresan hoy al país tras culminar ayer su participación en una gira por Costa Rica. Los pequeñines ganaron varios partidos en el Estadio Municipal de Tibás.

Édgar Crespo dicta clínica de natación

El nadador Edgar Crespo ofreció ayer clínicas de natación en las piscinas de Pueblo Nuevo y Villa Cáceres, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. con los más pequeños y de 10:00 a.m. a 12:00 m.d., con los más grandes. Hoy, atenderá a los niños y niñas de las piscinas de Betania, Villa Cáceres, Santa Ana y San Miguel.

Román es modelo de nueva casaca

El defensa Román Torres fue uno de los futbolistas utilizados ayer como modelo para la presentación de la nueva camiseta del Seattle Sounders de la MLS, la cual ahora será patrocinada por Zulily.

Jair Catuy se viste de albinegro

El club campeón del Apertura 2018 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), el Tauro FC le dio ayer la bienvenida al a Jair Catuy, exdelantero del Santa Gema FC de 26 años de edad. Los taurino se refuezan para el Clausura.

Se viene festival de puños y patadas

El campeon welter de Ecuador Javier Basurto enfrentará el 12 de abril al preferido de la afición panameña Vernon Ramos en el UCC#45 Panamá, en Fantastic Casino, Albrook Mall, con 12 peleas de MMA

Contento con el periodismo local

“El periodismo deportivo (es) buenísimo en Panamá, es decir siempre trata la persona, el colega de buscar las noticias importantes, las exclusividades, eso es muy importante, así que el periodismo está muy avanzado en Panamá y eso nos ha llevado pues a los primeros lugares, muy buenos reporteros”, dijo el narrador Rafael Samudio.

Cuidando la grama ya dañada

El director de Pandeportes Mario Pérez supervisó ayer los avances en la tarima que está ubicada en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, para la visita del Papa Francisco durante la JMJ 2019.

Genuina preocupación del excapitán Baloy

El excapitán de la selección de Panamá, Felipe Baloy, publicó ayer en Twitter este mensaje sobre el futuro del equipo nacional,: "Me preocupa lo que pueda pasar con nuestros jugadores y nuestra selección en los próximos meses y años". "No veo un norte de las cosas y de lo que se quiere". "Les pido que lo hagan con real sabiduría de lo que necesitamos". La FEPAFUT elegirá en marzo su nueva directiva y ésta debe contratar a un nuevo DT.

Vuelve la cita con la aceleración

La temporada de “Drag” (aceleración) en el Circuito Internacional de Panamá, en La Chorrera, ya tiene su inició: la Primera fecha del campeonato se disputará el 2 y 3 de Febrero.