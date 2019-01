Caldo Deportivo del 17 de enero de 2019

“Fútbol local es físico y técnico”

“Contento en Plaza Amador. Me llama la atención el fútbol panameño. Es físico y muy técnico. Vengo a aportar mi granito de arena”, son las palabras de Juan Carlos Moreno Zúñiga, el nuevo delantero de los “Leones” exportado desde Colombia.

La identidad de este refuerzo de 24 años estuvo rodeada de misterio durante días, pero ahora el equipo pone sus esperanzas en su talento.

Exigen más luces en la Cinta Costera

La Cinta Costera en las noches se debe delimitar con señales luminosas y demarcadas para las bicicletas y los peatones para evitar accidentes si se toman a tiempo las previsiones del caso.

CicIistas quieren su ciclovía

La ciclovia de la avenida Red Gray que va del Aeropuerto Enrique Maleck a la ciudad de David, aún no se ha completado y los ciclistas esperan que se termine para usarla como una ruta segura.

Dos sitios para sus entrenamientos

El complejo de entretenimiento del Club Atlético Independiente (CAI), ubicado en vía Israel, donde estaba el antiguo colegio IJA, servirá para que el equipo entrene cuando no está disponible el de Río Congo en La Chorrera, pero también para que lo utilicen algunas categorías juveniles del equipo. Pronto se le añadirán graderías, entre otras amenidades”, informó este club de la LPF.

A correr por el Día de Reyes en Balboa

El Club Corredores Del Istmo abrió las inscripciones para la Carrera de Reyes Magos, el domingo 3 de febrero,a las 6:00 a.m. Éstas serán en el Running Balboa de Multiplaza y Albrook, a un precio del $10. Partida y meta: Banco Nacional de Balboa, distancia de 5 kilómetros.

SUP se activa el fin de semana

SUP REPUBLIC posteó en redes sociales: “Este fin de semana tenemos a los Coach activos clases de stand UP paddle, clases de Sup pilates los sábados y los domingos Sup yoga así que comunicate con nosotros y #vamospalagua en Sup Republic Veracruz (Arraiján) y disfruta de nuestros club con todo lo que necesitas en un club de playa y muy buena vibra”.

Agradece por su nuevo estadio

El directivo Manuel Arias posteó esta semana: “Atardecer en Penonomé [Coclé]. Un sueño casi cumplido. Ayúdame Dios a que se cumpla. Gracias a todos los que nos apoyan en @UDUniversitario”.

Barahona con liderazgo en Real

Herly Alcázar, exfutbolista colom- biano, señaló que con el panameño Nelson Barahona, el club Real Cartagena “hay liderazgo”. El equipo prometió a sus fans darlo todo para lograr el ascenso en Colombia.

Compromisos de pretemporada

El Real Cartagena se medirá mañana en Valledupar ante Bucaramanga. El domingo, en la misma ciudad, el plantel cartagenero jugará ante Jaguares o Valledupar. El certamen cafetero iniciará el 2 de febrero.

Un campamento para los chicos especiales

Este sábado 19 de enero se hará el campamento de la Fundación Autism Waveen, en Playa Serena en Coronado, desde las 10: 00 a.m. Todo el que quiera ser voluntario y darle un instante de diversión a un niño autista enviar datos a la cuenta en redes @DiscoveringSurfersTalents.

Ciclistas deben usar la acera

Ha sido buena la iniciativa de implementar la ciclovía en Brisas Norte en San Miguelito, pero debieran instruir a los ciclistas que usen las aceras para peatones y así evitar un accidente fatal.

Juegos del 2022 en el total olvido

El tiempo empezó a correr para obtener los fondos del Comité organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022, cuya sede está fijada en la ciudad capital de Panamá. En este año electoral no se ha hecho ningún adelanto y por lo visto el gobierno nacional, ni la Alcaldía de Panamá ha demostrado el interés de acercarse a saber que hace falta para darle forma a este proyecto deportivo.

Gimnasio sigue sin reconstruirse

Como una promesa incumplida por parte de la Alcadía de Panamá y Pandeportes consideran los púgiles el proyecto de reconstruicción del el gimnasio Pedro Alcázar de Curundú. El lugar se está cayendo.