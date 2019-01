Caldo Deportivo del 16 de enero de 2019

La queja de Camilo Amado I

Camilo Amado, presidente del Comité Olímpico de Panamá (COP) posteó este lunes en redes este mensaje: “Hoy me apersone a @pandeportes con el propósito de intentar hablar con el Director [Mario Pérez] o al menos que se nos diera una cita.

No me atendió ni el Director ni el Sub, tampoco cita. Me quedaron de llamar y por supuesto nadie me llamo. #6meses para Lima 2019”.

La queja de Camilo Amado II

“Desde Junio del 2018 el Director de Pandeportes no atiende ninguna de las vías comunicaciones que hemos utilizado para intentar procurar los apoyos que necesitan nuestros atletas”, dijo Amado, del COP.

Se viene el futsal en San Miguelito

Organizadores del Torneo de Futsal Intercorregimientos "Uniendo a los Barrios" 2019, donde el campeón irá a gira por Europa, tendrán mañana, 6:00 p.m., una reunión en la Infoplaza de San Miguelito.

Felicita a FEPABA por conferencia

El exseleccionado nacional de baloncesto Vincente “Gallo” Duncan escribió en su cuenta @panagallo: “La Conferencia de Prensa de hoy [ayer] de la FEPABA debe servir para otras federaciones que el deporte esta por encima de cualquier interés personal.

Ojalá todas las federaciones hicieran lo mismo y dar la cara a sus deportes. Kudos FEPABA, Kudos Jair [Peralta]”.

¿Plaza tiene relajo con sus fichajes?

El Club Deportivo Plaza Amador anunció ayer el fichaje del mediocampista panameño Julio Sánchez para el Torneo Clausura 2019 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). ¿Y dónde está el flamante primer refuerzo internacional que planeaban presentar este lunes?

Díaz llama la atención en España

Varios medios españoles, en especial los de la localidad de Albacete, recalcaron ayer la llegada del futbolista panameño Maikel Díaz, a las categorías inferiores del Albacete Balompié. “De 18 años y seleccionado U20 de Panamá, Díaz hará en las próximas semanas las pruebas para corroborar si se queda o no en el club blanco.

“Un día como hoy hace 53 años”

La leyenda del fútbol panameño, Rommel Fernández Gutiérrez, hubiera cumplido 53 años. Ayer fue su natalicio y paso desapercibido para la gente que supuestamente sabe de fútbol en Panamá. Dios.

Ford se incorporará a Municipal de Perú

El delantero panameño Rodolfo Ford partió ayer a Perú donde firmaría un contrato con el Deportivo Municipal de la primera división de Perú. José "Gasper" Murillo y Ricardo Buitrago también forman parte del equipo.

“Tips” para presentar a un jugador

@lpf_true posteó: “Manera adecuada de presentar a un jugador: Nombre y apellido, nacionalidad, fecha de nacimiento, posición, clubes en los que a jugado, goles y otros (seleccionado y en que torneo)”.

Rugby local con nuevo dirigente

La Unión Panameña Rugby posteó ayer: “Felicidades Manuel Valdivia electo como nuevo Presidente de la Unión Panameña de Rugby periodo 2018-2022 y a su nómina Pasión por el Rugby. Le deseamos mucha suerte a los nuevos miembros de su Junta Directiva para que continue el crecimiento del rugby en nuestro país”.

Cambio de logo, mismo destrampe

El Bokon Panama posteó en su cuenta @elbokon_pa esta imagen y el mensaje: “Nuestro fútbol nacional cambio a lo largo de 10 años...¿ustedes que opinan ?”, en referencia al nuevo logo de LPF.

Peralta tirará la toalla tras escándalo

El presidente de la Federación Panameña de Baloncesto, Jair Peralta, dijo que ya no tiene intención de volver a correr por el puesto que actualmente ocupa, debido a una serie de situaciones que le han provocado desánimo . “Te soy franco, esto afecta otras cosas y hay que ver que vamos a hacer”, sostuvo tras publicaciones de supuestos manejos irregulares de dinero estatales en la federación.

¿Tauro se quiere ir al interior?

Dentro del Tauro FC se quiere llevar partidos hacia Chiriquí, pero ¿cómo harían algunos fanáticos que quieren ver al actual campeón de la LPF en su estreno en LPF? ¿Invertir más de lo presupuestado?