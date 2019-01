Caldo Deportivo de 11 de enero de 2019

Sporting saca provecho a gira

La gira de pretemporada realizada hace unos días por el Sporting San Miguelito en Costa Rica parece haber sido muy productiva, pues resulta que el equipo panameño anunció ayer en sus redes sociales que sus jugadores Andrés Rodríguez, Albert Frutos y Jorge Clement permanecerán una semana más en ese país realizando visorías con el equipo Sub-20 del Deportivo Saprissa.

¿Julio Dely Valdés, el DT de la ‘Sele’?

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) confirmaría hoy a Julio César Dely Valdés como técnico de la selección de fútbol de Panamá, según informó ayer el comentarista deportivo Juan Carlos Delgado.

Peterson quiere centros especiales

Martín Peterson, nuevo federado de taekwondo local, exhorta a las dirigentes de los deportes de contacto gestionar la construcción de centros de alto rendimiento de estas disciplinas en Panamá.

Calendario lleno de pura acción

La Federación Panameña de Taekwondo, liderada por el exatelta Martín Peterson, anunció en sus cuentas de redes sociales su calendario de actividades 2019: “¿Estamos listos para un 2019 lleno de actividades? Pues empieza a entrenar duro porque ya sale la primera actualización del calendario de esta fedeción ¿Cuál es tu torneo favorito?”. Destaca un campeonato nacional, aún sin una fecha para su realización.

El Costa del Este FC está orgulloso

El Costa Del Este felicitó a sus jugadores llamados a entrenar para un cupo en la Sele para el amistoso ante EE.UU., el 27 de enero: “El esfuerzo continuo, incansable y persistente ganarán”. Nuestros representantes en la Sele (Samms, Sinclair, Gondola y C. Rodriguez)”.

Ajedrez en auge en Panamá Oeste

El club de ajedrez de Panamá Oeste y el Royal Chess club invitan a todos los interesados, en especial los más chicos, que compartan sus tardes de ajedrez en las Anclas mall, de La Chorrera, donde se realizan cursos de este deporte ciencia los martes, miércoles y sábado, de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

Campaña de uso de bicis dio frutos

Trade Alliance Corporation es primera empresa que impulsa a sus colaboradores a moverse en bicicleta en la capital. “Una iniciativa muy buena”, informó el Alcalde de la bici, Juventino Quiróz.

No quieren ‘demás’ en los estadios I

Hay colegas que se han quejado de que solo los periodistas que narran o trabajan de forma directa con el Juvenil pueden ingresar al estadios y a los que no, los echan, para que no hagan bulto en transmisiones.

No quieren ‘demás’ en los estadios II

Dicen que algunos medios que tienen 5 y 6 personas,que no están transmitiendo los juegos de béisbol juvenil y meten secretarias y otras personas que no en las narraciones. O sea, parece que hay abusos.

¿El amuleto de la suerte para los chiricanos

La Miss Panamá 2018, Rosa Iveth Montezuma fue invitada en el lanzamiento inaugural del partido del 8 de eneroentre Darién y Chiriquí, del torneo Juvenil, y le dio suerte a los chiricanos, que ganaron 11 x 1. Deberían llevar a la oriunda de la Comarca Ngäbe Buglé a más juegos.

Entre los grandes en las redes

El CD Plaza Amador informó en sus redes, que es el equipo de fútbol de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con más interacciones en la red social Instagram en diciembre del 2018...” Vía @DeporFinanzas.

Clases de gimnasia para todos los niveles en club chiricano emergente

El club “Superstar Gymnastic Chiriquí”, con poco más de un año de haberse fundado en nuestro país, extendió sus cursos de verano 2019, hasta el próximo 5 de febrero. Las clases iniciaron el pasado 7 de enero en horarios de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 11:00 a.m. a 12:00 m.d. Los interesados contactarlos a los teléfonos celulares: 6977-1925 ó 6612-7676. Aún las matrículas están abiertas, pero el club de gimnasia señala que los cupos son limitados y exclusivos, informó el club.

Karatecas quieren ir a Juegos 2024

El karate de Panamá no podría ir a los Juegos Tokio 2020, pero la dirigencia local apuesta poder entrar en 4 años, para las Olimpiadas de París 2024 (Francia)